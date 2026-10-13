Las crisis del Manchester City ya no se limitan a las acusaciones de incumplimiento de las normas financieras del fútbol, después de que informes de prensa británicos revelaran acuerdos inmobiliarios polémicos y estrechas relaciones entre inversores de Abu Dabi y las autoridades locales de la ciudad de Mánchester, algo que ha colocado al primer ministro británico, Andy Burnham, ante crecientes interrogantes políticos, en la víspera del esperado enfrentamiento del equipo contra el Paris Saint-Germain.

Según los diarios "Sunday Times" y "The Times", se firmaron acuerdos inmobiliarios entre el ayuntamiento de Mánchester y empresas vinculadas al grupo Abu Dhabi United, perteneciente al jeque Mansour bin Zayed, propietario del club, que incluían cláusulas estrictas de confidencialidad, lo que ha suscitado dudas sobre la transparencia en la gestión de proyectos que afectan a terrenos e intereses públicos.

Los acuerdos, suscritos entre 2014 y 2019, contemplaban restricciones a la divulgación de información relativa a algunos proyectos sin la aprobación de las partes implicadas, entre ellos los proyectos de desarrollo de la zona de Eastlands, en los alrededores del Etihad Stadium. Los arreglos también incluían a la empresa "Manchester Life", fundada en 2014 con la participación del ayuntamiento e inversores emiratíes para desarrollar proyectos residenciales en el este de Mánchester.

Aunque las cláusulas de confidencialidad son habituales en las operaciones inmobiliarias, su amplio alcance ha generado dudas sobre el grado de transparencia en la gestión de estos proyectos, especialmente ante la dificultad de determinar con precisión su impacto financiero sobre los fondos públicos y los contribuyentes.

Estos acontecimientos se producen en un momento en que el Manchester City sigue afrontando las consecuencias del caso financiero que incluye 115 cargos por infringir la normativa de la Premier League, según informó el sitio web francés "Foot Mercato".

De acuerdo con los informes mencionados, los resultados de la investigación independiente concluyeron que se habían constatado irregularidades en un gran número de los puntos sometidos a examen, en medio de acusaciones sobre la inyección de más de 800 millones de libras esterlinas de forma indirecta a través de acuerdos comerciales polémicos. Sin embargo, el club rechaza las conclusiones y continúa impugnándolas, lo que mantiene el caso abierto a nuevos desarrollos que podrían afectar a su futuro deportivo y financiero.

Por su parte, antiguos responsables locales defendieron los proyectos inmobiliarios y aseguraron que contribuyeron a desarrollar zonas que sufrían abandono y atrajeron inversiones que generaron beneficios económicos para la ciudad. El ayuntamiento de Mánchester, además, subrayó que las cláusulas de confidencialidad eran habituales en este tipo de acuerdos y que no otorgaban a los inversores un poder absoluto sobre sus comunicaciones ni sobre sus obligaciones legales.

Andy Burnham, actual primer ministro británico, representa uno de los principales focos de la polémica, después de que los informes revelaran sus relaciones previas con la dirección del Manchester City durante su etapa como alcalde del Gran Mánchester, entre 2017 y julio de 2026.

Según el diario "The Times", Burnham recibió invitaciones para asistir a tres partidos del equipo en el Etihad Stadium, además de un concierto del cantante Ed Sheeran celebrado en el club. También apareció en septiembre de 2019 junto a Khaldoon Al Mubarak, presidente del consejo de administración del Manchester City, durante el partido de despedida de Vincent Kompany.

Las autoridades del Gran Mánchester confirmaron asimismo la celebración de una reunión oficial entre Burnham y Al Mubarak en 2021, en el marco de una cumbre de inversiones organizada por el Departamento de Comercio Internacional británico, y señalaron que las invitaciones recibidas por el responsable fueron declaradas conforme a los procedimientos vigentes.

Las presiones políticas se intensificaron tras las declaraciones de Burnham en las que expresó su preocupación por la posible venta del club por parte de sus propietarios emiratíes, en medio de las consecuencias del caso financiero, al tiempo que aludió a su papel en la transformación económica que ha vivido la ciudad.

Líderes políticos, entre ellos la líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch, y el líder de los Liberal Demócratas, Ed Davey, exigieron mayor transparencia sobre las relaciones de Burnham con el club y sus propietarios. El primer ministro se comprometió a revelar los detalles de sus tratos comerciales con ellos durante su etapa como alcalde, insistiendo en la necesidad de que los procedimientos relativos al caso financiero sean independientes.

Por su parte, la oficina del primer ministro en Downing Street recalcó que la ley se aplica a todos sin excepción.

El caso no se detiene en los acuerdos inmobiliarios ni en la relación de Burnham con la dirección del club, ya que los informes indicaron que la autoridad del Gran Mánchester concedió tres préstamos, por un valor total de 55 millones de libras esterlinas, a proyectos inmobiliarios respaldados por entidades emiratíes durante su etapa como alcalde.

Esta información ha reabierto el debate sobre las condiciones de la financiación, las garantías ofrecidas a los inversores y la capacidad de las autoridades públicas para documentar y verificar los beneficios económicos de estos acuerdos.

Un informe sobre la gobernanza municipal publicado en 2025 también apuntó a la existencia de puntos débiles en la documentación y el control de algunos acuerdos a largo plazo, lo que ha incrementado las peticiones de reforzar la supervisión y la transparencia.

En cambio, las autoridades locales y la empresa "Manchester Life" mantienen su defensa del impacto económico de los proyectos y rechazan las acusaciones que sugieren que se concedió a los inversores una influencia injustificada sobre las decisiones o las declaraciones públicas.

Así, el Manchester City se encuentra ante una crisis que va más allá de los resultados de los partidos y de las acusaciones financieras, y que toca la relación entre la inversión extranjera y las instituciones públicas en Gran Bretaña.

Y con la cercanía del enfrentamiento contra el Paris Saint-Germain, aumentan las presiones sobre el club y su entorno, en un momento en que la transparencia y la rendición de cuentas se han convertido en un eje fundamental del debate en torno a sus relaciones con las autoridades locales y a las consecuencias de las inversiones de sus propietarios emiratíes para el futuro de la ciudad.