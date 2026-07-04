¡Una crisis que estuvo a punto de convertirse en escándalo! La FIFA da marcha atrás en su polémica decisión

La FIFA provocó una fuerte polémica al valorar cambiar el partido México-Inglaterra de octavos del Mundial de las 18:00 a las 12:00 del domingo. Tras las protestas de ambas federaciones, mantuvo el horario original en el estadio de la Ciudad de México.

La FIFA valoró el cambio por previsiones de tormentas eléctricas y preocupaciones de seguridad en los desplazamientos y celebraciones, pero no lo anunció oficialmente.

Tras horas de incertidumbre, el cambio de rumbo llegó después de que ambas federaciones expresaran su descontento por una decisión que había generado confusión en la planificación deportiva, logística y televisiva de uno de los partidos más esperados del Mundial.

Javier Aguirre, seleccionador de México, lo resumió así: «Es como un puñetazo en el estómago, porque lo cambia todo. Ahora tenemos que volver a hacer todo el trabajo; no es que todo se haya ido al traste, pero casi».

Agüero añadió que el cambio habría obligado a rehacer todos los preparativos de la semana, desde comidas y descansos hasta sesiones de entrenamiento, reuniones técnicas, traslado al estadio y protocolos de calentamiento.

La sorpresa fue aún mayor en Inglaterra: varios medios británicos aseguraron que la Federación Inglesa se enteró del posible cambio por la prensa antes de recibir notificación oficial de la FIFA, lo que generó malestar en la delegación.

La medida también afectaba a miles de aficionados ingleses que llegarían el domingo por la mañana a Ciudad de México; el cambio les habría impedido entrar al estadio y obligaba a reajustar vuelos, hoteles y traslados que, al final, no hicieron falta.

La amenaza de tormentas eléctricas el domingo fue el motivo del posible cambio, algo que ya ha afectado a otros partidos y podría obligar a suspenderlos temporalmente.

También pesaron los desplazamientos y las posibles celebraciones multitudinarias tras el partido, un aspecto que las autoridades locales vigilaban tras algunos incidentes.

Finalmente, la FIFA desestimó el cambio y mantuvo el horario original: las 18:00, hora local. Así se evitó un escándalo organizativo en un duelo clave de los octavos de final.