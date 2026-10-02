Parece que la selección de Portugal ya no necesita a su estrella y capitán Cristiano Ronaldo; es más, se ha vuelto mejor sin él, según lo vieron muchos, en el primer partido tras la crisis que sacudió los pasillos de la "Brasil de Europa".

Ronaldo había abandonado la concentración de la selección de Portugal en la capital danesa, Copenhague, anteayer miércoles, tras una discrepancia con su entrenador Jorge Jesus, debido a su ausencia en el partido ante Noruega de la segunda jornada de la Liga de Naciones de la UEFA.

En el primer partido tras la marcha de Ronaldo, la selección de Portugal logró una amplia victoria sobre Dinamarca por 4-2, ayer jueves, en el estadio Parken de la capital danesa, Copenhague, en la tercera jornada de la fase de grupos del torneo europeo.

Esta se convirtió en la primera vez que la selección de Portugal marca 4 goles fuera de casa sin la participación de Ronaldo en 18 años completos, concretamente desde que lo hizo contra Malta en septiembre de 2008.

El diario británico "The Sun" reveló una estadística llamativa que pone de relieve el descenso de los números de la selección de Portugal con la presencia del "misil de Madeira" desde 2017, un año después de lograr el milagro de ganar la Eurocopa "Euro 2016".

Desde entonces, la selección de Portugal ha disputado 126 partidos, 98 de ellos con la presencia de Ronaldo, de los que ganó el 63%, y otros 28 sin su participación, de los que venció en el 64%.

Pero el dato más destacado tiene que ver con el registro goleador, pues la selección de Portugal marcó 210 goles en 98 partidos en los que participó Ronaldo, a un promedio de 2,1 goles por partido, un promedio que parece elevado.

Sin embargo, la cifra mayor llegó en ausencia del "misil de Madeira", pues la selección de Portugal marcó 75 goles en 28 partidos, a un promedio de 2,7 goles por partido, lo que revela una potencia ofensiva fuera de lo común a pesar de la ausencia de la primera estrella.

El diario justificó esta diferencia por la naturaleza de los partidos en los que participa Ronaldo, ya que está presente en los partidos fuertes en los que no se presentan muchas ocasiones, mientras que se le da descanso ante las selecciones menores, donde marcar es más fácil.

Pero "The Sun" también se centró en la variedad ofensiva de la selección de Portugal a lo largo de todos esos años, con la presencia de jugadores como Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leão, Gonçalo Ramos, João Félix y el fallecido Diogo Jota.

Esta variedad ofensiva se hace más patente con la ausencia de Ronaldo, sobre todo porque los jugadores se sienten más cómodos a la hora de tomar decisiones, sin verse obligados a elegir una decisión concreta de preparar el balón para una sola persona encargada de marcar los goles.

Se espera que la realidad de esos análisis quede clara en los próximos partidos de la selección de Portugal, que lo más probable es que sean sin Cristiano Ronaldo, en vista de su decisión de abandonar la "Brasil de Europa" de forma definitiva.

La selección portuguesa se prepara en estos momentos para disputar un partido decisivo contra Noruega, pasado mañana domingo, en la cuarta jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA, donde necesita ganar para clasificarse a las semifinales.

La selección de Portugal ocupa el liderato del grupo cuarto con 9 puntos, cosechados en 3 victorias ante Gales, Noruega y Dinamarca, con una ventaja de 6 puntos completos sobre las tres selecciones.