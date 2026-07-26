El Ajax está pendiente de la evolución del caso del guardameta del Barcelona, Ter Stegen (34 años), después de haber alcanzado ya un acuerdo inicial para ficharlo, pero la operación afronta grandes dificultades.

El Ajax es consciente de las discrepancias económicas y de la lentitud con la que avanzan el Barcelona y el guardameta alemán para resolverlas, pero hasta hoy no está del todo seguro de que estos asuntos puedan solucionarse, pese a su esperanza de que así sea.

Fuentes consultadas por el diario "Mundo Deportivo" aclararon que poner fin a este conflicto no depende del Ajax, y que estarán atentos a cualquier novedad.

Tampoco saben hasta cuándo se prolongará. Y confían en alcanzar una solución inmediata, pues la operación resulta muy atractiva para ellos, ya que el Barcelona cubre el 90% del salario del jugador, pero advierten constantemente de que se verán obligados a buscar otras opciones si este conflicto se alarga.

Míchel, que como técnico del Girona solo pudo alinear a Ter Stegen en dos partidos debido a una lesión que lo apartó del Mundial, confía en encontrar una solución rápida.

Tras el amistoso ante el Burnley, que terminó con victoria del Ajax, aclaró que está en contacto diario con Jordi Cruyff, el director deportivo del Ajax.

Y dijo: "Se comunica conmigo a diario sobre las opciones disponibles y sobre las últimas novedades. Queremos incorporar jugadores capaces de ayudar al Ajax a evolucionar como equipo. Queremos tomar las decisiones acertadas, pero las cosas en el mundo del fútbol no son fáciles. Tenemos que gestionarlo paso a paso".

Y en lo que respecta concretamente a Ter Stegen, dijo: "Todos saben lo que ocurre. Esperamos que nos ayude y podamos hablar de ello pronto".

Ter Stegen, ligado por contrato hasta 2028, se centra actualmente en completar su recuperación de la lesión y recobrar su plena forma física, y el guardameta ya participó en el amistoso a puerta cerrada que disputó el Barcelona ante el Europa (4-1) en la Ciutat Esportiva.