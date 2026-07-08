¿Una contradicción? Una valoración sorprendente del arbitraje del partido entre Egipto y Argentina

Las decisiones arbitrales en el Egipto-Argentina siguieron generando polémica tras la valoración de la plataforma española «Archivo VAR», especializada en el análisis del arbitraje, al francés François Litxer una puntuación de 5,5 sobre 10, considerando su actuación aceptable y sus decisiones clave acertadas.

La Federación Egipcia denunció ante la FIFA los errores del árbitro y pidió su suspensión del torneo.

La plataforma considera, en su web oficial, que el árbitro francés «tuvo más aciertos que errores» en un partido intenso y equilibrado, y destaca que pitó correctamente un penalti a favor de Argentina, y acertó al anular el gol de Mostafa Zico tras revisar el VAR por una falta previa.

Además, defendió la no señalización de penalti a favor de Hamdi Fathi antes del tercer gol argentino, al considerar que la acción fue solo «un ligero tirón de la camiseta lejos de la trayectoria del balón» y que no justificaba la intervención del VAR.

Eso sí, la plataforma admite que el árbitro no estuvo perfecto: cometió algunos errores, aunque impuso su autoridad al final. Su nota, 5,5/10, parece contradictoria para muchos seguidores.

Esta nota se conoce cuando las decisiones arbitrales siguen siendo criticadas, después de que exestrellas como Gary Neville, Roy Keane y Alan Shearer cuestionaran la coherencia del árbitro y el VAR. mientras que el exfutbolista argentino Claudio López admitió que Mohamed Salah merecía un penalti antes del tercer gol de Argentina.