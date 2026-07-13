Una confesión catastrófica y un historial polémico... Se revela la identidad del árbitro del España-Francia

La FIFA designó al árbitro salvadoreño Iván Barton para dirigir el España-Francia de semifinales del Mundial 2026.

La Comisión de Árbitros de la FIFA ha designado al salvadoreño Iván Barton, whose controversial record includes admitting a “serious error” in a Salvadoran league match.

Le asistirán David Morán y Antonio Pepero, mientras que el sueco Glenn Nyborg será cuarto árbitro y su compatriota Mahbod Beigi, asistente de reserva.

Barton ya ha dirigido tres encuentros en este Mundial: Paraguay-Turquía y Japón-Suecia en la fase de grupos, y Colombia-Suiza en octavos de final.

En Paraguay-Turquía protagonizó una de las jugadas más polémicas del torneo, al ser el primer árbitro que aplicó la norma sobre hablar con la boca tapada, conocida como la «ley de Vinicius», al expulsar a Miguel Almirón tras revisar el VAR. y quienes consideraron que su gestión del partido se caracterizó por un exceso de sanciones.



No fue la primera polémica del salvadoreño: en la Liga de Naciones de la CONCACAF 2023, entre México y Honduras, concedió 11 minutos de descuento, tiempo en el que México marcó el gol del empate en el décimo minuto de descuento, lo que enfureció a jugadores y responsables de Honduras, quienes consideraron el añadido excesivo.

En la Copa América 2024, durante el Estados Unidos-Panamá, varios analistas consideraron que perdió el control del partido, aunque la expulsión de Timothi Weah fue respaldada.

En el Mundial 2026, arbitró Colombia-Suiza y expertos criticaron su indulgencia con algunas infracciones y omisiones de tarjetas.

En junio admitió públicamente un «error grave» en un partido de la liga salvadoreña, también admitió un fallo de comunicación en una final local que anuló un gol, algo inusual en un árbitro internacional.

Pese a la polémica, la FIFA confía en él y le ha designado para el España-Francia, uno de los duelos clave del Mundial, en el que ambos equipos lucharán por el primer billete a la final.

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