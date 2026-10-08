Michael Olise confirmó que ya no es solo un fichaje prometedor para el Bayern de Múnich, sino que se ha convertido en uno de los jugadores fundamentales del proyecto bávaro. El internacional francés volvió a deslumbrar durante el parón internacional con la selección de su país, manteniendo el impulso de su fuerte arranque de temporada en Alemania.

Sus actuaciones le han permitido dar un paso más, y está claro que su creciente influencia no ha pasado desapercibida en Múnich, hasta el punto de que la cuestión de su futuro se ha convertido ya en un tema central de debate dentro del club.

Aunque el Bayern de Múnich busca claramente retener a su extremo Olise durante mucho tiempo, la situación parece más complicada que una simple renovación de contrato. Según las últimas informaciones del diario "Sport Bild", todavía no han comenzado negociaciones serias, y Olise no ha revelado con claridad sus intenciones respecto a su futuro en Múnich.

El Bayern de Múnich pretende asegurar su continuidad rápidamente, con la intención de ofrecerle un contrato muy atractivo que podría mantenerlo en el club hasta 2032. Sin embargo, una petición de los agentes del jugador podría complicar enormemente las negociaciones, ya que, según se dice, quiere incluir una cláusula de rescisión en su futuro contrato, tal como informó la cadena "Foot Mercato".

De hecho, una nueva información añadió otra dimensión a esta historia, pues según informó el periodista Christian Falk, del diario Bild, se dice que el Bayern de Múnich está dispuesto ahora a hacer una concesión muy poco habitual para retener a Michael Olise.

Mientras que el club bávaro suele mostrarse reacio a aceptar cláusulas de rescisión, la directiva podría finalmente acceder a una petición de los agentes del jugador.

La idea se resume en concederle a Olise una cláusula que le permita marcharse en su futuro contrato, pero con condiciones que protejan en gran medida los intereses del Bayern. La cantidad mencionada ascendería a 200 millones de euros, un importe que otorga a los bávaros una amplia flexibilidad respetando a la vez el deseo del jugador francés de no vincularse a un contrato de larga duración.

El exjugador del Crystal Palace percibe actualmente unos 14 millones de euros anuales, una cantidad muy inferior a los 25 millones de euros que cobra su compañero en el Bayern de Múnich Harry Kane, mientras que su brillante rendimiento con la selección francesa refuerza su posición negociadora.

El Bayern de Múnich también es consciente de que varios de los grandes clubes europeos siguen de cerca su situación de cara al próximo verano, con informes que apuntan al interés del Real Madrid y el Liverpool.

En estas circunstancias, la directiva de Múnich se esfuerza por evitar cualquier estancamiento en las negociaciones y trabaja para asegurar rápidamente el futuro de su extremo. Aceptar una cláusula de rescisión podría ser una decisión poco habitual, pero el Bayern podría considerar la cantidad de 200 millones de euros una solución intermedia aceptable para conservar a Olise a largo plazo.



