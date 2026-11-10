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Manchester United v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Hussein Hamdy
Traducido por

Una cláusula secreta salva al Manchester United de un elevado coste por el despido de Carrick

M. Carrick
M. Pochettino
Manchester United
Premier League
Liga de Campeones
Inglaterra
Argentina

Reunión decisiva en Mónaco

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El futuro de Michael Carrick con el Manchester United está amenazado, en medio del declive de los resultados del equipo esta temporada, pero una cláusula especial en el contrato del técnico inglés podría evitar que la directiva del Manchester United tenga que pagar una enorme indemnización económica en caso de que se tome la decisión de destituirlo.

El periódico británico "The Sun" informó de que el Manchester United no se verá obligado a gastar sumas cuantiosas para prescindir de los servicios de Carrick, de 45 años, quien se ha convertido en candidato a marcharse antes de que se reanuden las competiciones tras el parón internacional.

El Manchester United vive una situación complicada en la Premier League, después de caer a la zona de descenso, pese a lograr remontar en los últimos minutos de su enfrentamiento ante el Aston Villa, el pasado domingo, y arrancar un emocionante empate por 4-4.

Ese resultado no fue suficiente para calmar la situación dentro del club, sobre todo porque el equipo solo ha conseguido una victoria en los primeros 10 partidos de la temporada, lo que ha llevado a los responsables de Old Trafford a estudiar un cambio al frente del cuerpo técnico.

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22 nov 2026

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En este sentido, Ben Jacobs, corresponsal de la cadena "talkSPORT", reveló que el Manchester United podría ahorrarse millones de libras si decide destituir a Carrick, gracias a una cláusula contractual que permite romper el vínculo entre ambas partes al cabo de un año.

Se espera que Jason Wilcox, director de fútbol del club, y Omar Berrada, consejero delegado, presenten la recomendación de realizar un cambio técnico durante su reunión con Sir Jim Ratcliffe, copropietario del Manchester United, en la ciudad de Mónaco, el martes.

En un momento en que crecen las especulaciones sobre el futuro de Carrick, ha surgido el nombre de Mauricio Pochettino como uno de los principales candidatos a sucederle, después de que "The Sun" revelara en exclusiva que el técnico argentino no descarta regresar a la Premier League si el Manchester United se mueve para contratarlo.

Tras el empate ante el Aston Villa, las acciones de Pochettino en el mercado de candidaturas experimentaron un gran salto, después de que las probabilidades de que asuma el cargo pasaran de 25 a 1 a 2 a 1, convirtiéndose en el segundo candidato con más opciones para dirigir al equipo.

El periódico aseguró que Pochettino, de 54 años, está dispuesto a escuchar una oferta de la directiva del Manchester United, en caso de que se decida la destitución de Carrick, lo que abre la puerta a su regreso a la competición de la Premier League.

El técnico argentino había dirigido a la selección de Estados Unidos hasta los octavos de final del Mundial, antes de que su andadura terminara con la eliminación ante Bélgica.

Pochettino, por su parte, cuenta con una cláusula de rescisión en su contrato, que podría activarse si el Manchester United decide situarlo a la cabeza de su lista de objetivos para asumir la dirección técnica.

Cabe recordar que Carrick obtuvo un contrato por dos años, después de lograr conducir al Manchester United a la clasificación para la Liga de Campeones la temporada pasada, pero los resultados actuales han puesto su futuro en entredicho.

Al equipo le separa un solo punto del último puesto en la tabla de clasificación de la Premier League, en una muestra de la magnitud del declive que sufre esta temporada.

La presión sobre Carrick aumentó después de que Bruno Fernandes, capitán del Manchester United, dirigiera duras críticas a sus métodos tácticos, durante una polémica entrevista que concedió el mes pasado.

El sufrimiento del equipo se agrava con su persistente incapacidad para conseguir su segunda victoria como local esta temporada, lo que convierte al Manchester United en el único club de la Premier League que solo ha logrado una victoria hasta el momento.

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