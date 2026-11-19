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Varias informaciones periodísticas han revelado la existencia de una cláusula secreta que fue el verdadero motivo por el que Firas Al-Buraikan, delantero del Al-Ahli y de la selección de Arabia Saudí, se quedó sin el premio al mejor jugador de Asia de 2026, pese a que todos lo daban como favorito.

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Este jueves se celebró la gala de entrega de los premios a los mejores de Asia en el Aksra Theatre King Power de Bangkok, la capital tailandesa, que ya había acogido la ceremonia en 2017, con galardones en 19 categorías diferentes.

Entre los premios entregados durante la gala figuraba el de mejor jugador de Asia, por el que competían Firas Al-Buraikan y su compatriota Salem Al-Dawsari, capitán del Al-Hilal y de la selección de Arabia Saudí, además del iraní Alireza Beiranvand, portero del Tractor.

Alireza Beiranvand se hizo con el premio al mejor jugador del continente asiático por primera vez en su carrera , tras el rendimiento que ha ofrecido con el Tractor y con la selección de Irán a lo largo de este año.

La coronación de Beiranvand ha generado polémica sobre si realmente lo merecía, ya que todos esperaban que Firas Al-Buraikan ganara el galardón por primera vez en su carrera, después del notable nivel que ha mostrado con el Al-Ahli y con la selección de Arabia Saudí durante este año.

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Sin embargo, el diario saudí «Al Riyadiyah» ha revelado la existencia de una cláusula secreta que provocó la derrota de Firas Al-Buraikan. Se trata de la potestad del comité técnico, presidido por el escocés Andy Roxburgh, para elegir a un jugador adicional en cada partido de la AFC Champions League Elite y otorgarle puntos extra, en una cantidad inferior a los 15 puntos que recibe el ganador del premio al mejor jugador del partido.

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Gracias a esta cláusula, Alireza Beiranvand sumó numerosos puntos que le ayudaron a proclamarse mejor jugador de Asia de 2026, después de mantener su portería a cero en 5 de los 8 partidos de la fase liga de la AFC Champions League Elite.

El diario señaló que la Confederación Asiática de Fútbol no hizo pública esta cláusula y la mantuvo en secreto para conservar el misterio y la emoción en la lucha por el premio hasta su anuncio.

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Firas Al-Buraikan había liderado al Al-Ahli hacia el título de la AFC Champions League Elite, el segundo de su historia y además el segundo consecutivo, tras imponerse por 1-0 al Machida Zelvia japonés en la final.

El jugador de 26 años tuvo la última palabra en aquel torneo, ya que entró como suplente en la final y acabó marcando el agónico gol de la victoria en el sexto minuto de la prórroga.

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Por el contrario, Alireza Beiranvand no logró llevar al Tractor a ninguna gesta continental, ya que el equipo quedó eliminado de la AFC Champions League Elite en octavos de final tras caer por 3-0 ante el Shabab Al-Ahli emiratí.

Lo curioso es que Beiranvand fue el principal responsable de la eliminación del Tractor, después de ver la tarjeta roja en el minuto 52 del partido.