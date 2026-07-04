Una cláusula secreta obliga a los directores del Mundial a perseguir a Infantino

Los contratos entre la FIFA y las cadenas que retransmiten el Mundial 2026 incluyen una cláusula que las obliga a mostrar imágenes del presidente Gianni Infantino durante los partidos, lo que confirma que su presencia constante no es casual.

Según Sportbible, su presencia constante se da en un momento de fuertes críticas y polémicas, a pesar de su elevado salario como director de la Copa del Mundo.

Sus últimas declaraciones sobre las pausas de hidratación han enfadado a los aficionados, pues se mostró firme en su aplicación y afirmó que ayudaron a Inglaterra a salvar el resultado ante Congo.

La afición le pidió que no intervenga en las reglas del juego, pero las pausas de tres minutos se mantendrán en todos los partidos para garantizar la equidad del torneo.

Infantino ha logrado ofrecer un gran espectáculo en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, que ahora se prepara para su punto álgido con los focos sobre él.

La afición se pregunta por qué aparece tantas veces en las pantallas y por qué suele estar sentado en el palco de la FIFA durante varios momentos del mismo partido.

Elie Menjem, presentador de Copa 90, reveló que una cláusula en los contratos con cadenas como Fox Sports obliga a retransmitir imágenes del presidente de la FIFA durante los partidos.

Mingem declaró en la plataforma X: «Una persona de gran fiabilidad en el mundo de la radiodifusión televisiva me ha dicho que la respuesta es sí, una vez por cada mitad. Pero no lo muestran en el estadio debido a los abucheos».

Esta práctica se confirmó también en el Mundial de Catar 2022, según The New Yorker, que reveló instrucciones idénticas a los directores de la señal oficial. siempre que no estuviera mirando su móvil, condición que se mantiene en esta edición.

En Catar 2022, Infantino acudió a todos los partidos, facilitado por el reducido tamaño del país.

Aunque el Mundial 2026 se celebra en Estados Unidos, México y Canadá, Infantino no ha podido acudir a todos los partidos, si bien ha mantenido un ritmo intenso de desplazamientos.

Según los informes, ya ha recorrido 31 000 millas en vuelos privados, patrocinados por Qatar Airways, para ver al menos un partido al día.

En los primeros cinco días voló de Ciudad de México a Guadalajara, Los Ángeles, San Francisco, Vancouver, Miami, Seattle y de nuevo a Los Ángeles.

La reducción del número de partidos en las eliminatorias le facilitará la agenda, y se espera que asista junto al presidente estadounidense, Donald Trump, a la fase final.