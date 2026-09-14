Fabrizio Romano, experto en fichajes, reveló una gran sorpresa en el contrato del uruguayo Ronald Araújo, defensa del Barcelona cedido al Liverpool.

Araújo se incorporó al Liverpool durante el pasado mercado de fichajes veraniego, en una operación de cesión procedente del Barcelona, después de que su papel disminuyera en los planes del entrenador Hansi Flick.

Numerosos informes habían negado la existencia de una cláusula de opción de compra en el contrato de cesión, así como que el futuro del jugador quedaría en manos del Barcelona tras la presente temporada.

Sin embargo, Fabrizio Romano afirmó que el Liverpool posee una opción por valor de 55 millones de euros para fichar a Ronald Araújo de forma permanente el próximo verano, corrigiendo así los informes previos que apuntaban a la inexistencia de dicha cláusula.

Romano declaró al sitio CaughtOffside: «Hay una cláusula de opción de compra para el Liverpool, y su valor es de 55 millones de euros».

Elogió la operación como una de las más infravaloradas del verano, y añadió: «El Liverpool está muy contento con el fichaje de Ronald Araújo».

Araújo se convirtió rápidamente en un jugador titular en el Liverpool, donde ha ofrecido un rendimiento destacado en la posición de central y de lateral derecho desde su llegada a préstamo.

Se espera que el Barcelona reciba de buen grado la venta permanente el próximo año, ya que la consideración del jugador uruguayo descendió con Hansi Flick antes de su marcha.

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