En un momento en el que la afición del Barcelona vive un estado de euforia por la llegada de Rodri, el fichaje de la estrella española ha revelado un detalle económico llamativo que evitará a las arcas del club catalán el pago de cargos adicionales, a diferencia de lo que ocurrirá con el resto de fichajes del equipo este verano.

Rodri, nada más llegar a la capital catalana, expresó su enorme felicidad, agradeció a la directiva del Barcelona y aseguró estar dispuesto a dar lo mejor de sí durante los próximos cuatro años de su contrato, que se extiende hasta junio de 2030, en una operación cuyo valor ascendió a 60 millones de euros como cantidad fija, además de 11 millones de euros en variables.

Según lo informado por el diario español "Mundo Deportivo", este acuerdo supondrá un importante ahorro económico no solo para el Barcelona, sino incluso para el Villarreal y el Atlético de Madrid, anteriores clubes del jugador.

El secreto reside en la cláusula de la tasa de inscripción inicial ante la Real Federación Española de Fútbol, que asciende a 57.809 euros, un cargo que se paga una sola vez cuando se inscribe a un jugador por primera vez en el primer equipo en la Liga española.

El Barcelona no tendrá que pagar esa cantidad en el caso de Rodri, porque ya estaba inscrito como jugador del primer equipo cuando el Villarreal lo ascendió, tasa que el conjunto amarillo abonó en aquel momento. Y tras una temporada, el jugador se marchó al Atlético de Madrid, que también se benefició de la misma ventaja y no volvió a pagar la tasa, algo que ahora se aplicará al Barcelona.

La situación es completamente distinta para los fichajes de Anthony Gordon y Karim Adeyemi, ya que ambos se incorporarán a la Liga española por primera vez en sus carreras, lo que obligará al Barcelona a pagar la tasa de inscripción inicial por cada uno de ellos, por valor de 57.809 euros, hasta alcanzar un total de 115.618 euros cuando queden inscritos oficialmente en LaLiga.