Compartir Sigue a GOAL en Google

Anuncios

¿Podría Jamala Musiala salirle muy caro al Bayern en caso de lesión? Su contrato incluiría una cláusula al respecto.

El contrato de Jamal Musiala con el Bayern de Múnich incluye, al parecer, una cláusula muy concreta.

Según informa Sport Bild, el contrato del jugador de 23 años contiene una disposición que le ofrece una protección adicional en caso de lesión prolongada. De acuerdo con esa cláusula, el club más laureado de Alemania seguiría pagando a Musiala la totalidad de su salario durante seis meses si causara baja por lesión.

En realidad, el Bayern, como cualquier otro empleador, solo está obligado a garantizar la continuidad del pago del salario durante seis semanas en caso de enfermedad. A partir de la séptima semana, en Alemania se hace cargo el seguro médico público, aunque la cuantía máxima está limitada a 5.812,50 euros brutos al mes.

Anuncios Anuncios

Musiala y los responsables del club muniqués acordaron esa cláusula al renovar el contrato del atacante en febrero de 2025. Entonces, jugador y club pactaron ampliar anticipadamente hasta 2030 el vínculo, que en principio seguía vigente hasta el 30 de junio de 2026.

Related Topics

Próximos partidos FCB Bundesliga 14:30 KOE Ver

Además, Musiala consiguió un importante aumento de sueldo. El internacional alemán es el segundo jugador mejor pagado del club de la Säbener Straße, solo por detrás de Harry Kane, quien, tras su reciente renovación, es el que más cobra en el Bayern, con un supuesto salario anual de 29 millones de euros. Según Sport Bild, el Bayern paga a Musiala 25 millones de euros por temporada.

Getty Images

¿Cuándo volverá a jugar Jamal Musiala con el Bayern de Múnich?

Musiala ha sufrido lesiones de larga duración en varias ocasiones. En el verano de 2025, por ejemplo, se fracturó el peroné en un duelo con Gianluigi Donnarumma, exguardameta del PSG, durante el Mundial de Clubes, y después estuvo más de medio año de baja con el Bayern.

Anuncios

Desde entonces, el atacante ha sufrido pequeñas molestias de forma recurrente. Esta temporada, por ejemplo, ya se ha perdido partidos por una rotura de fibras musculares y por las secuelas de sus episodios de ausencia temporales y breves , debidos a una disfunción neurológica.

Uli Hoeneß, figura de referencia del Bayern, había insinuado hace poco menos de dos semanas en el programa BR «Sonntags-Stammtisch» que el contrato de Musiala no contenía ninguna cláusula que regulara expresamente cómo actuar ante esos episodios de ausencia . «Lo que puede aportar ahora ya no es lo que figura en el contrato», afirmó Hoeneß.

Anuncios

Mientras tanto, Musiala podría volver a la convocatoria del Bayern para el próximo partido de Bundesliga, el sábado contra el 1. FC Colonia. Sport1 informó el martes de que el internacional sería una opción si esta semana no sufre otro contratiempo de salud durante los entrenamientos.

En lo que va de la temporada 2026/27, Musiala suma dos goles y una asistencia en cuatro partidos oficiales.