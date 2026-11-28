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Roberto Mancini ha criticado la «vergonzosa» escasez de jugadores italianos en la Serie A tras verse obligado a convocar a adolescentes con poca experiencia para la Liga de Naciones. Después de que Italia se quedara fuera de los cuartos de final, el seleccionador admitió que debe asumir riesgos para reconstruir el equipo.

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Mancini recurre a los jóvenes en la Liga de Naciones

Mancini ha revelado que la escasez de jugadores italianos en la Serie A apenas le dejó otra opción que convocar a la selección a jóvenes con muy poca experiencia en primera división. En una entrevista con Corriere dello Sport, el seleccionador de Italia habló de sus últimas convocatorias.

Antes de los partidos de la Liga de Naciones de este mes, Mancini incorporó a varios adolescentes a la concentración de la selección, entre ellos los jugadores de las categorías inferiores Riccardo Cassano y Simone Lontani. La decisión llegó en una ventana internacional de resultados dispares para Italia, que derrotó a Francia antes de que una derrota por 4-1 ante Bélgica acabara con sus esperanzas de llegar a cuartos de final.

Las «vergonzosas» cifras de la Serie A obligan a cambiar de rumbo

La frustración de Mancini se debe, sobre todo, a la reducción del número de jugadores seleccionables que compiten habitualmente en la máxima categoría italiana. Ante el acusado descenso de la presencia de futbolistas italianos, el seleccionador cree que debe mirar más allá de los habituales en sus clubes para mantener la competitividad de la selección.

«Me vi obligado a convocar a jugadores jóvenes, dado que el porcentaje de italianos en la Serie A ha caído al 30 %. Es una cifra vergonzosa», admitió Mancini. «No me queda otra opción que buscar a jóvenes con potencial que sean capaces de progresar».

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El desinterés de los clubes y un problema de 20 años

Las dificultades actuales de Italia se enmarcan en una trayectoria reciente preocupante. Pese a haber ganado cuatro Mundiales, la selección no se ha clasificado para los tres últimos. Ante Bélgica, Mancini demostró su disposición a confiar en el talento emergente al dar el debut internacional al delantero Alphadjo Cisse, de 20 años, que ha marcado diez goles con el Milan esta temporada. Mancini insiste en que el problema estructural no es nuevo y no espera favores de los clubes italianos.

«Tengo que asumir riesgos alineándolos en partidos importantes», afirmó. «Los clubes no tienen interés en la selección, que debe encontrar sus propias soluciones. No sirve de nada quejarse de una situación que existe desde hace al menos 20 años. Simplemente tenemos que buscar jugadores y darles experiencia, aunque eso suponga arriesgarnos a sufrir algunas derrotas».

Una apuesta a largo plazo para el futuro de Italia

Con su participación en la Liga de Naciones terminada en la fase de grupos, Italia afronta ahora un periodo de transición decisivo. La selección seguirá buscando jóvenes promesas y acelerando su incorporación al equipo absoluto. Aunque este enfoque conlleva el riesgo de sufrir reveses a corto plazo, Italia confía en que esa experiencia temprana acabe dando frutos en el escenario más importante.