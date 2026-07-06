Una cifra sorprendente... ¡Una estadística aterradora que demuestra el «egoísmo» de Ronaldo en el Mundial!

Cristiano Ronaldo volvió a destacar en el Mundial 2026, aunque esta vez por una estadística negativa: lidera una lista histórica de «Opta».

Esta tarde, en los octavos de final del Mundial de Estados Unidos, Portugal se mide a España.

Según Opta, es el jugador con más tiros en una misma edición sin crear ninguna ocasión de gol para un compañero desde 1966.

Con 17 remates en el Mundial 2026, el capitán luso aún no ha generado ninguna ocasión para sus compañeros.

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El español Alberto García Aspe fue segundo con 15 disparos en el Mundial de 1998, y el polaco Jerzy Gorgon y el sudafricano Katlego Mvila sumaron 13 cada uno en 1974 y 2010, respectivamente.

También aparece el ruso Denis Cheryshev, con 13 disparos sin crear ocasiones en el Mundial 2018.

Esta cifra refleja la gran dependencia de Portugal respecto a Ronaldo a la hora de rematar las jugadas dentro del área, ya que el capitán de la «Brasil de Europa» sigue siendo la primera opción para disparar cada vez que se presenta la oportunidad, lo que explica el elevado número de sus intentos a puerta en comparación con sus contribuciones a la creación de ocasiones.

En esta edición ya ha marcado tres goles y suma once en su historial mundialista, cifras que lo consolidan como una de las estrellas más influyentes de la historia del torneo.