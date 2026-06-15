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Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Karim Malim

Traducido por

Una cifra sorprendente sacude el Mundial gracias a una estrella española

España vs Cabo Verde
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EE. UU.

¡30 minutos desaparecido!

Mikel Oyarzabal, delantero de España, entró en la historia del Mundial por la puerta trasera durante el partido contra Cabo Verde, disputado este lunes en el estadio Mercedes-Benz en la fase de grupos del Mundial de 2026, que se celebra en Estados Unidos, Canadá y México.

Según Opta, es el primer jugador desde 1966 que pasa los primeros 30 minutos de un partido mundialista sin tocar el balón.

El Grupo H, integrado por España, Arabia Saudí, Uruguay y Cabo Verde, es uno de los más igualados y emocionantes del torneo.

Es la decimoséptima vez que España disputa la fase final, busca recuperar sus glorias y olvidar la eliminación en octavos de Catar 2022.

“La Roja” busca brillar en una cita que, por primera vez, organizan conjuntamente tres países: Estados Unidos, Canadá y México.

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