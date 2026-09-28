Tras la agónica victoria de Francia sobre Bélgica, la emoción no se detuvo en el gol de Michael Olise en los últimos instantes, sino que se extendió a una serie de cifras llamativas que reflejaron el inicio de la era de Zinedine Zidane con Les Bleus y confirmaron la presencia de varias estrellas de la selección en el nuevo escenario.

La cadena francesa "Stats Foot" señaló: "La selección de Francia logró 11 victorias durante el año 2026, el mayor número de triunfos en un año natural desde 2018, cuando Les Bleus consiguieron 12 victorias".

Michael Olise siguió escribiendo su nombre en el inicio de la etapa de Zidane, tras convertirse en el primer jugador en participar de forma directa en los dos primeros goles de un nuevo entrenador de la selección de Francia desde Éric Cantona bajo la dirección de Gérard Houllier en 1992, después de marcar un gol y asistir en otro.

Además, Olise alcanzó 18 contribuciones goleadoras en sus primeros 27 partidos internacionales con Francia, con 8 goles y 10 asistencias, convirtiéndose en el primer jugador en lograr esta cifra desde Youri Djorkaeff en 1997, cuando participó en 22 goles durante sus primeros 27 partidos.









Las cifras de Francia mostraron una presencia destacada del dúo formado por Désiré Doué y Bradley Barcola, ya que la selección logró la victoria en los siete partidos en los que ambos jugadores participaron juntos.

En lo referente a las porterías a cero, Francia firmó su segundo partido sin encajar goles en sus últimos 14 encuentros disputados en ausencia de Dayot Upamecano, después de la victoria ante Alemania con portería a cero el 8 de junio de 2025.