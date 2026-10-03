Los enfrentamientos entre la selección de Arabia Saudí y su homóloga de Catar cuentan con una larga historia en la Copa del Golfo Arábigo, de cara al esperado duelo que los reunirá la tarde del sábado en las semifinales de la 27ª edición del torneo.

La selección saudí posee un destacado registro goleador frente a Catar en la Copa del Golfo, tras haber logrado perforar las redes de Catar en 34 ocasiones desde el inicio del torneo en 1970, lo que coloca a la selección catarí en el tercer puesto de la lista de selecciones que más goles saudíes han encajado en la historia de la competición.

Por delante de Catar en esta lista se sitúan únicamente las selecciones de Omán y Baréin, después de que la primera recibiera 36 goles saudíes, frente a los 35 goles en la portería de Baréin, mientras que detrás de Catar aparece la selección de Emiratos Árabes Unidos con 24 goles, seguida de Yemen con 22, Kuwait con 20 e Irak con 10 goles.

Lee también: Riyad Mahrez decide su nuevo destino y se enfrentará al Al-Ahli en esta fecha

En contraste, la selección catarí solo ha marcado 14 goles en la portería de la selección saudí a lo largo de la historia de sus enfrentamientos en la Copa del Golfo, lo que hace que las cifras goleadoras se inclinen a favor de Arabia Saudí antes del nuevo duelo entre ambas selecciones.

Los 34 goles saudíes se repartieron entre 22 jugadores, entre ellos el catarí Hamed Shami, cuyo nombre apareció en la lista tras marcar un gol en propia puerta, mientras que los goles cataríes llevaron los nombres de 14 jugadores diferentes.

El duelo del sábado reviste una importancia añadida, al tratarse del partido número 23 entre ambas selecciones en la Copa del Golfo Arábigo, mientras que el total de sus enfrentamientos en los distintos torneos asciende a 41 partidos, lo que convierte al nuevo encuentro en otro capítulo de una larga historia de rivalidad entre ambas partes.

La selección saudí había asegurado su lugar en las semifinales tras encabezar el Grupo A, mientras que la selección catarí se clasificó para la misma ronda después de ocupar el segundo puesto en el Grupo B, de modo que ambas selecciones tienen una nueva cita en el estadio Al-Inmaa.

El vencedor del duelo entre Arabia Saudí y Catar obtendrá el billete a la final de la Copa del Golfo 27, donde se medirá el martes con el clasificado de la otra semifinal entre las selecciones de Emiratos Árabes Unidos y Omán, en un partido que decidirá la identidad del campeón de la presente edición.