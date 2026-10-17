Jadon Sancho fue en su día uno de los talentos emergentes más brillantes del fútbol inglés, hasta el punto de que su valor de mercado alcanzó los 130 millones de euros cuando tenía 19 años, superando a nombres destacados, entre ellos Erling Haaland.

Pero los años siguientes trajeron un retroceso notable en su carrera, después de fracasar en su intento de asentarse en el Manchester United y de acumular experiencias en distintas cesiones, hasta encontrarse hoy ante una nueva oportunidad que podría revivir su trayectoria, esta vez a través de la puerta del Getafe español.

Según el diario español "Marca", el Getafe sueña con fichar a Sancho, quien hace años era considerado uno de los talentos más prometedores de Inglaterra, después de deslumbrar con la camiseta del Borussia Dortmund, antes de que su carrera retrocediera de forma llamativa.

En marzo de 2020, el valor de mercado del extremo inglés alcanzó su punto máximo en 130 millones de euros, según el portal «Transfermarkt», y por entonces solo lo superaba Kylian Mbappé, cuyo valor llegaba a los 180 millones de euros, mientras que Sancho se situaba por delante de estrellas como Mohamed Salah, Lionel Messi, Kevin De Bruyne y Harry Kane, e incluso de su excompañero Haaland.

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Durante cuatro temporadas con el Dortmund, Sancho marcó 50 goles y dio 64 asistencias, aprovechando su velocidad, su habilidad en el regate y su capacidad para anotar y generar ocasiones, hasta convertirse en uno de los extremos jóvenes más destacados de Europa, lo que llevó al Manchester United a desembolsar cerca de 85 millones de euros para ficharlo en el verano de 2021.

Pero la experiencia en Old Trafford no transcurrió como estaba previsto. En su primera temporada, marcó cinco goles y dio tres asistencias en 38 partidos; después anotó siete goles y ofreció tres pases decisivos en 41 encuentros la temporada siguiente, sin lograr imponerse como pieza titular de forma continuada.

Su crisis se agravó en la temporada 2023-2024, después de entrar en conflicto con el entrenador Erik ten Hag, que lo dejó fuera de uno de los partidos por lo que describió como su nivel en los entrenamientos. El asunto terminó con su regreso al Dortmund en calidad de cedido en enero de 2024, donde recuperó parte de su brillo y contribuyó a que el equipo alcanzara la final de la Liga de Campeones, que perdió ante el Real Madrid por dos goles a cero.

Después de eso, Sancho pasó cedido al Chelsea y conquistó el título de la Liga Conferencia Europa, antes de vivir otra experiencia en el Aston Villa, que no fue testigo del brillo esperado, ya que se limitó a tres asistencias, sin marcar ningún gol, según las cifras recogidas en el informe.

Con el final de su última cesión y la expiración de su contrato con el Manchester United, el jugador de 26 años se ve obligado a encontrar un nuevo destino que relance su carrera, después de que su valor de mercado cayera hasta cerca de 10 millones de euros, con una diferencia de 120 millones de euros respecto al nivel más alto que alcanzó.

El talento de Sancho no se puso en duda en sus inicios: en 2019 ocupó el segundo puesto en el premio Golden Boy, detrás del portugués João Félix, y después fue cuarto en la edición de 2020, por detrás de Haaland, Ansu Fati y Alphonso Davies.

En el plano internacional, Sancho participó en la Eurocopa 2020, que se celebró en 2021, y llegó con la selección de Inglaterra a la final, pero falló un penalti en la tanda ante Italia en un encuentro que terminó con la derrota de los ingleses.

Desde entonces, no ha podido consolidar su lugar en el combinado nacional como se esperaba, por lo que su presencia en aquel torneo sigue siendo su gran hito más destacado con la selección inglesa, sin haber disputado todavía un Mundial.

Y mientras Sancho intenta recuperar su nivel y demostrar que puede volver a la primera línea, surge la posibilidad de su traspaso al Getafe como una nueva oportunidad para cambiar el rumbo de su carrera. ¿Conseguirá el entrenador José Bordalás redescubrir a un talento que ha perdido mucho de su brillo, o seguirá el jugador alejándose de la imagen que se dibujó de sí mismo en sus inicios?