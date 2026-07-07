Una cifra impactante para el protagonista del incidente de Trump frente a Bélgica

Las estadísticas muestran una paradoja: Folarin Balugun, defensa de EE. UU., jugó los octavos del Mundial 2026 contra Bélgica tras anularse su expulsión.

Trump admitió haber contactado con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para que se revisara la tarjeta roja que Balogun recibió en el partido anterior, y así se hizo.

Según Opta, Balugon tocó solo 10 veces el balón en la primera parte, menos que cualquier otro jugador sobre el campo.

Bélgica terminó la primera parte con ventaja de 2-1.

El torneo, organizado por Estados Unidos, Canadá y México, arrancó el 11 de junio y terminará el 19 de julio.

Canadá quedó eliminada en la ronda de 32 tras perder 3-0 contra Marruecos, y México también cayó 3-2 ante Inglaterra en la misma instancia.

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