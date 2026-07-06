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Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Una cifra aterradora... Harry Kane amenaza a Noruega antes del partido de cuartos de final del Mundial

T. Tuchel
H. Kane
F. Balogun
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El francotirador inglés sigue a la caza

Harry Kane, estrella del Bayern de Múnich y de Inglaterra, lideró a los Tres Leones a una victoria 3-2 sobre México en octavos del Mundial 2026, con un gol y una asistencia.

Según Opta, ya suma 81 goles o asistencias en 63 partidos con club y selección en la 2025-2026.

Ha marcado 73 goles y dado 8 asistencias en todas las competiciones esta temporada, su mejor racha goleadora.

La número 81 llegó en el Azteca, con un gol y una asistencia que valieron el pase a cuartos.

Su promedio alcanza 1,28 contribuciones por partido, el más alto entre las estrellas mundiales.

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Con este triunfo, Inglaterra avanza en el Mundial 2026, y Kane sigue batiendo récords.

En cuartos de final, Inglaterra se medirá a Noruega tras eliminar a México 3-2 en un duelo dramático en el Azteca.

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