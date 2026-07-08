«Una catástrofe y una reacción rápida»... Noruega presenta una queja ante la FIFA antes del partido contra Inglaterra

La selección de Noruega sufrió un contratiempo antes de enfrentar a Inglaterra el sábado en cuartos de final del Mundial 2026.

Según «The Sun», el equipo sufrió una «catástrofe hotelera» al alojarse en lujosas suites junto a una obra.

Tras una sola noche, Erling Haaland y el resto del plantel se quejaron del ruido constante de una carretera transitada y de que debían caminar 2,5 millas entre obras para llegar a la playa.

Esta mañana se presentó una queja oficial ante la FIFA y la delegación abandonó el hotel.

Ahora se alojan en un hotel frente al mar, cerca del estadio Hard Rock de Miami, con capacidad para 64 478 espectadores, donde el sábado se jugará el partido.

Trolls Dahli, director de logística de la selección noruega, ha declarado: «El traslado ha sido duro, pero estamos satisfechos con el nuevo lugar y ahora todo el mundo está contento».

Algunos temen que el cambio afecte a los jugadores, pero son ellos quienes más lo han deseado.

Las autoridades confirmaron que el hotel original estaba junto a una obra ruidosa y una autopista muy transitada, lo que molestaba a los jugadores antes del partido más importante de la historia de este país escandinavo.

Los jugadores, con el ceño fruncido, subieron al ascensor para marcharse.

La FIFA pagó 50 habitaciones y la seguridad, pero la Federación Noruega debió abonar un extra por la categoría superior que exigieron los jugadores.