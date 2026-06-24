El marroquí Ismail Al-Sibari lidera el ranking de sprints en el Mundial 2026 tras sus dos primeros partidos con los «Leones del Atlas»: 1-1 ante Brasil y 1-0 ante Escocia.

El mediocampista lidera la estadística de sprints en las dos primeras jornadas, con 91 aceleraciones entre 20 y 25 km/h.

Registró 91 arrancadas a entre 20 y 25 km/h, y lidera también los arranques con balón: 45, según Opta.

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La estrella del PSV Eindhoven ha sido decisiva en ataque, pues ha marcado los dos goles de Marruecos en el torneo.

Varios medios aseguran que, tras el Mundial, fichará por el Bayern de Múnich.



