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Una cara conocida con un mal recuerdo: el árbitro del duelo ante el Alavés regresa con el Barcelona tras el escándalo de los dos penaltis

Barcelona
Barcelona vs Alavés
Alavés
Primera División
España

Adrián Cordero Vega

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El comité de árbitros de LaLiga ha desvelado la identidad del colegiado que dirigirá el esperado duelo de mañana entre el Barcelona y el Deportivo Alavés en el Camp Nou, una decisión que trae consigo numerosos recuerdos polémicos para la afición catalana.

El comité ha encomendado la tarea al árbitro Adrián Cordero Vega, que dirigirá el partido del sábado en su cuarta aparición en LaLiga esta temporada y la primera en la que arbitra un encuentro en el que uno de los dos contendientes sea el Barcelona y el Alavés a la vez, mientras que el árbitro madrileño Valentín Pizarro Gómez se encargará de dirigir la sala del videoarbitraje asistido (VAR).

El doloroso recuerdo de Montjuïc

Cordero Vega cuenta con un historial particular con el Barcelona, ya que ha dirigido al conjunto catalán solo 8 partidos en LaLiga, en los que el Barcelona logró 6 victorias y encajó dos derrotas, según "Mundo Deportivo".

Pero una de esas dos derrotas sigue grabada en la memoria de la afición blaugrana, y se remonta al 30 de noviembre de 2024, cuando el Barcelona cayó de forma sorprendente ante Las Palmas por 1-2 en el estadio olímpico de Montjuïc, en un partido que vivió una amplia polémica arbitral después de que el árbitro pasara por alto la señalización de dos penaltis claros a favor del Barcelona, uno por una zancadilla al joven defensa Pau Cubarsí y otro sobre el delantero Pau Víctor, incidente que se consideró el más polémico de su trayectoria con el Barcelona.

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31 oct 2026

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Resulta paradójico que el primer partido que Cordero Vega dirigió al Barcelona en LaLiga fuera también ante el Alavés, concretamente en el estadio de Mendizorroza, feudo del conjunto vasco, y terminó con victoria del Barcelona por dos goles a cero.

En cuanto al último partido que dirigió al Barcelona, fue en la última jornada de la temporada pasada, cuando el equipo perdió 3-1 ante el Valencia en el estadio de Mestalla.

¿Y qué hay del Alavés?

Por otro lado, Cordero Vega es un rostro muy familiar para el Alavés, ya que le ha dirigido 20 partidos en Primera División, en los que el conjunto vasco logró 8 victorias, 3 empates y 9 derrotas.

El último enfrentamiento que lo unió al Alavés fue en la jornada 25 de la temporada pasada, en febrero, cuando el Alavés empató 2-2 con el Girona en el estadio de Mendizorroza.

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