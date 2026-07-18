Una cantante mete la pata por completo durante el Festival del Feyenoord

Zoë Livay sufrió un pequeño lapsus durante el Festival del Feyenoord el sábado en De Kuip. La cantante olvidó de repente la letra de una canción muy conocida por «Het Legioen».

Empezó sin problemas «Hand in Hand», el himno del club, pero a los pocos versos pareció perder la letra, miró el teleprompter y se mostró desconcertada.

Finalmente no termina la canción, mientras los aficionados se preguntan qué ocurre. También actuaron Flemming y la Hermes House Band.

Livay es seguidora del Feyenoord, como muestra en su canal de TikTok vistiendo la camiseta del club de Róterdam.

En X llovieron las quejas tras su actuación en el estadio del Feyenoord. «Demasiado espectáculo con artistas insustanciales que no tienen ningún vínculo con el club. La presentación de la plantilla (masculina) quedó totalmente eclipsada, que es para lo que viene todo el mundo, ¿no?».

Otro hincha añadió: «Seamos sinceros, ¿cómo no te sabes la canción? Si la conocieras, la habrías cantado con otra entonación. Ha sido muy malo».

Durante el Festival del Feyenoord, los fichajes Nacho Ferri, Mika Mármol y Tjark Ernst llegaron en helicóptero a De Kuip; Mármol y Ferri se mostraron impresionados por la bienvenida en el sur de Róterdam.