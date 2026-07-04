«Una burla despreciable»... Denuncia urgente del Al-Ahly contra el insulto al estrella de los Faraones

Jamal Jabr, director de comunicación del Al-Ahly, criticó a un periodista que se burló del defensa Mohamed Hani tras marcar en propia puerta contra Australia en la ronda de 32 de la Copa del Mundo 2026. Jabr tildó la burla de «inaceptable» y «una mancha» para la prensa egipcia.

Egipto se adelantó con un gol de Imam Ashour, Australia igualó con un autogol de Hani y, tras el 1-1, los Faraones ganaron 4-2 en los penaltis, alcanzando por primera vez los octavos de final.

El periodista egipcio Ahmed Oweis preguntó al defensa Rami Rabia en la zona mixta: «¿Marcarás a Mohamed Hani en el próximo partido?». Jabr lo tildó de «burla mezquina» que daña a toda la selección.

Jabr preguntó: «¿Dónde están los capitanes Hossam e Ibrahim Hassan? ¿Y Mohamed Salah, capitán de la selección? ¿Quién defiende a Mohamed Hani, uno de los mejores jugadores de Egipto?». Y añadió que permitir esa actitud en una rueda de prensa con periodistas de todo el mundo es una «burla» a un jugador que cumple con su deber nacional.

Añadió que tal actitud es «una vergüenza para todos los periodistas egipcios», sobre todo cuando la selección hace historia y el presidente del país sigue los partidos y felicita a los jugadores.

Elogió a Hani como «una persona de gran carácter y buena educación, y uno de los jugadores más valientes, competentes y leales», y pidió a todos los profesionales de los medios —y a cualquier persona con conciencia— que «hagan justicia y le devuelvan su honor».

Pidió que la Federación Egipcia de Fútbol, el Colegio de Periodistas, la Asociación de Críticos Deportivos y el Consejo Supremo de Regulación de los Medios sancionen al responsable.

Por su parte, Oweis se disculpó con Hani, asegurando que solo bromeaba y que no quería ofender a un jugador que considera clave para Egipto. En su página de Facebook escribió: «Mis más sinceras disculpas a la estrella Mohamed Hani si mis palabras de broma se han malinterpretado... Pido disculpas por el mal momento y por unas palabras fuera de lugar», señalando que Mohamed Hani es para él un amigo y un hermano menor.

La selección egipcia se prepara para enfrentarse a Argentina, actual campeona, en los octavos de final el próximo martes por la tarde.

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