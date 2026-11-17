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Michael Owen está convencido de que Mauricio Pochettino reúne las cualidades necesarias como entrenador para relanzar la carrera de Marcus Rashford en Old Trafford. El exdelantero del Manchester United cree que la llegada del técnico argentino podría cambiar la suerte del internacional inglés tras una etapa difícil.

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Pochettino, el hombre para recuperar a Rashford

La llegada de Pochettino a Old Trafford ha despertado nuevas esperanzas para Rashford, que atraviesa una pésima racha de forma. Tras una cesión al Barcelona la pasada temporada, el jugador de 29 años regresó al Manchester United, pero tuvo muchas dificultades a las órdenes de Michael Carrick. Para empeorar las cosas, Rashford aún no ha marcado en la Premier League esta temporada y se perdió los cinco últimos partidos de la anterior etapa en el banquillo por una lesión persistente en la cadera.

Owen cree que el exentrenador del Tottenham es el candidato ideal para impulsar su recuperación. «Bastantes lo han intentado», explicó Owen a Metro. «Es muy difícil decirlo. Es la pregunta del millón. Cada uno tiene su opinión, pero Poch tiene fama de desarrollar a jugadores, a jugadores jóvenes, y de revitalizar a otros. Es un gran entrenador. Tiene experiencia a distintos niveles. Así que tendría tantas posibilidades como cualquiera de revitalizar a ciertos jugadores. No es que Rashford haya sido horrible desde que está en el Manchester United; lo ha hecho bastante bien, pero estoy seguro de que puede dar más y de que Pochettino podría ser una buena opción para él».

El dilema de Bruno Fernandes

Aunque la atención se centra en el ataque, Owen también se ha pronunciado con contundencia sobre el futuro del capitán del club, Bruno Fernandes. El centrocampista portugués fue noticia recientemente tras rechazar la última propuesta de renovación del club, lo que ha alimentado los rumores de que el United podría intentar sacar dinero por su figura.

Al abordar las especulaciones sobre el capitán, Owen dejó claro que Fernandes es demasiado importante como para perderlo. «El Manchester United no se encuentra en la situación privilegiada de contar con 20 jugadores de talla mundial», añadió el exganador del Balón de Oro.

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«Probablemente tenga solo un puñado, y él es uno de ellos. ¿Cuánto quieres debilitar al equipo? Hay que construir a partir de los buenos jugadores que ya tienes. Sé que últimamente ha hablado un poco más de la cuenta. Probablemente no sea el más popular ahora mismo, pero seguramente ha sido el único punto positivo de ese Manchester United durante los últimos ocho años o así. Así que no, desde luego yo no lo vendería».

Construir el futuro en Old Trafford

Getty Images

Pochettino tiene por delante una tarea enorme: estabilizar a un equipo que lleva tiempo atravesando turbulencias. Con enero a la vista, es probable que el argentino esté evaluando qué integrantes de la plantilla actual pueden adaptarse a su estilo de alta intensidad y cuáles deben ser reemplazados.

Las palabras de Owen reflejan una opinión más extendida: el United no puede permitirse seguir perdiendo a sus jugadores más influyentes si quiere volver a estar entre la élite europea. Aunque la situación de Fernandes sigue sin resolverse, Pochettino deberá gestionar eficazmente la dinámica del vestuario. Si logra asegurar el futuro de su capitán y, al mismo tiempo, recuperar al Rashford que en su día aterrorizaba a las defensas de todo el continente, la nueva etapa en Old Trafford podría empezar con buen pie.