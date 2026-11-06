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Roberto De Zerbi, entrenador del Tottenham Hotspur, ha ofrecido una actualización detallada sobre el estado físico de su plantilla antes del próximo partido de la Premier League contra el Leeds United en Elland Road. Aunque el técnico italiano recuperará a dos jugadores importantes para la defensa y el centro del campo, tres figuras del ataque y la creación de juego siguen de baja para el viaje a Yorkshire.

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Los regresos amplían las opciones en defensa y en el centro del campo

El Tottenham está a punto de recibir un refuerzo oportuno con el regreso de Tosin Adarabioyo y Rodrigo Bentancur para su próximo duelo contra el Leeds United. Tosin, que llegó este verano procedente del Chelsea, ha estado de baja por un problema en el gemelo tras firmar una destacada actuación en su primera titularidad ante el Coventry.

Su regreso aporta la estabilidad que tanto necesita la defensa después de que se perdiera los recientes partidos contra el Crystal Palace y su antiguo club. La presencia física del defensa será vital para que el Tottenham mantenga su reciente progresión en la clasificación de la Premier League. También vuelve a la convocatoria Rodrigo Bentancur, que ya ha cumplido sus tres partidos de sanción por conducta violenta. El centrocampista uruguayo no ha jugado desde un polémico incidente con Luke Shaw durante el empate 1-1 ante el Manchester United en octubre.

Su disponibilidad ofrece a De Zerbi más flexibilidad táctica en el centro del campo, especialmente ante las bajas que aún afectan a otras zonas de la plantilla. «Savio, Bergvall y Mudryk están de baja», afirmó el entrenador del Tottenham, Roberto De Zerbi, el viernes en su rueda de prensa previa al partido contra el Leeds. «Tosin está disponible; ayer entró con el grupo», añadió.

Bajas prolongadas de Bergvall, Savio y Mudryk

Pese a las buenas noticias sobre Tosin y Bentancur, el equipo del norte de Londres sigue condicionado por varias lesiones importantes. Lucas Bergvall continúa recuperándose de una lesión de rodilla sufrida en Old Trafford y no volverá a jugar hasta después del parón internacional de noviembre. El extremo brasileño Savio tampoco está disponible, aunque esta semana se le ha visto en las instalaciones de entrenamiento. El exjugador del Manchester City sigue recuperándose de un problema muscular que ha limitado su aportación desde su llegada al club, por lo que el Tottenham afrontará el viaje a Yorkshire con pocas opciones en las bandas.

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El caso de Mykhailo Mudryk también resulta frustrante para los servicios médicos del Tottenham: el jugador cedido por el Chelsea solo ha disputado un partido como suplente antes de caer lesionado. Una lesión de tobillo sufrida en un entrenamiento ha mantenido al internacional ucraniano fuera de la convocatoria desde principios de septiembre y ha retrasado su oportunidad de demostrar su valía a las órdenes de De Zerbi. El entrenador sigue centrado en la fortaleza colectiva de los jugadores que tiene disponibles y, en un mensaje sobre la unidad de la plantilla, señaló: «Somos un equipo. Un equipo fuerte».

La recuperación a largo plazo de Odobert y Simons

Getty Images

De cara a los próximos meses, empieza a haber novedades entre los lesionados de larga duración en Hotspur Way. Wilson Odobert y Xavi Simons trabajan para recuperarse de las graves lesiones del ligamento cruzado anterior que sufrieron durante la campaña anterior. Aunque no se espera que Odobert vuelva a entrenarse con el primer equipo hasta el periodo navideño, las noticias sobre Simons son bastante más optimistas. Según informaciones recientes, el internacional neerlandés podría volver a trabajar con sus compañeros a finales de noviembre, lo que supondría una recuperación considerablemente más rápida de lo previsto para el prometedor joven.

Si Simons mantiene su progresión actual, podría volver a disputar partidos oficiales a finales de diciembre, lo que supondría un importante impulso para las aspiraciones europeas del club en la segunda mitad de la temporada. Por ahora, toda la atención se centra en el reto inmediato de Elland Road, un estadio que siempre plantea un desafío particular a los visitantes. De Zerbi es consciente de la dificultad que afronta su equipo y, en su última comparecencia ante los medios, afirmó: «Mañana será una prueba de otro tipo».