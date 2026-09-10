Diversos informes de prensa han revelado la situación del guardameta marroquí Yassine Bounou y del extremo neerlandés Crysencio Summerville, ambos estrellas del Al Hilal, de cara a su participación en el próximo partido ante el Al Taawoun en la Liga Roshn saudí.

El Al Hilal visitará al Al Taawoun este sábado, en el estadio de este último en Buraida, en la séptima jornada de la Liga Roshn saudí.

El diario saudí "Arriyadiyah" señaló que las opciones de Bounou de participar en el encuentro se han vuelto escasas, debido a la lesión que ha sufrido durante el último período.

Bounou se lesionó en el músculo isquiotibial antes del duelo ante el Neom, el pasado lunes, en el estadio Kingdom Arena, en la sexta jornada de la Liga Roshn, donde Mohammed Al Owais participó en su lugar, aunque no logró evitar la derrota del equipo por un contundente 2-0.

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El diario aclaró que la situación del guardameta marroquí respecto a viajar con la expedición del Al Hilal a Al Qassim parece incierta, tras las sesiones de tratamiento a las que se sometió ayer miércoles, y que su situación definitiva se conocerá en el último entrenamiento antes del viaje.

Por otra parte, Summerville se encuentra ya listo para participar en el partido ante el Al Taawoun, tras recuperarse de la lesión que sufrió durante el pasado duelo frente al Neom.

"Arriyadiyah" indicó que la molestia muscular del extremo neerlandés es leve, lo que le permite estar disponible para disputar el encuentro con normalidad.

Cabe recordar que el Al Hilal ocupa el liderato de la clasificación de la Liga saudí con 15 puntos, por diferencia de goles sobre el Al Nassr y el Al Qadisiyah, que ocupan la segunda y tercera posición respectivamente.