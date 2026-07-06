Una buena noticia acaba con el quebradero de cabeza de Tuchel antes del partido contra Noruega

El seleccionador inglés, Thomas Tuchel, confía en contar con Reece James para los cuartos de final del Mundial 2026 ante Noruega, el domingo.

La crisis en el lateral derecho se agravó tras la expulsión de Jarell Quansah en la victoria 3-2 sobre México, que le impedirá jugar el próximo partido en Miami.

James aún no se ha recuperado de la lesión en los isquiotibiales que sufrió ante Ghana y se perdió los duelos contra Panamá, Congo y México.

No obstante, la BBC informa que crece el optimismo sobre su regreso a los entrenamientos completos esta semana.

Tras la expulsión de Kwanasa en el minuto 54 ante México, Ezri Konsa —titular en todos los partidos como central— terminó el encuentro como lateral derecho.

En los cinco partidos disputados, James, Jed Spence, Konsa, John Stones, Kwanasa y el centrocampista Declan Rice han alternado en el lateral derecho, mientras que Tino Leframento se lesionó la pantorrilla antes del torneo.

Konsa y Spence siguen disponibles, pero la posible vuelta de James, capitán del Chelsea y primera opción en el lateral derecho, sería la mejor noticia para Tuchel.







