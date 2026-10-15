Una brutal agresión a un árbitro le cuesta al portero la máxima sanción posible

La Federación Búlgara de Fútbol (BFU) ha sancionado con dos años de suspensión a Alexander Stoyanov. El portero juvenil de 15 años del Lokomotiv Gorna Oryahovitsa, equipo de la segunda división búlgara, agredió brutalmente al árbitro Vladimir Velev y ha recibido la sanción más severa posible para alguien de su edad.

Las imágenes muestran cómo Stoyanov, justo después del partido contra el Sofia Club Nacional, sobrepasa todos los límites al darle una patada por la espalda a Velev. A continuación, Stoyanov lo golpea varias veces en la cabeza y vuelve a darle una patada en la espalda antes de que un compañero lo aparte.

El Lokomotiv, que perdió el partido por 3-0, estaba furioso por varias decisiones de Velev que consideraba erróneas. En particular, no entendía que no se hubiera señalado un penalti, y el entrenador Marin Baychev fue expulsado con tarjeta roja. Tras el pitido final, Stoyanov perdió el control y se abalanzó sobre Velev.

La asociación búlgara de árbitros reaccionó, como era de esperar, con indignación y exigió una suspensión de por vida para Stoyanov. Los medios búlgaros señalaron que era muy probable que recibiera esa sanción, pese a las limitaciones disciplinarias de la BFU para alguien de 15 años.

Finalmente no ha habido suspensión de por vida, pero Stoyanov ha recibido la sanción más severa posible: dos años. Además, el segundo entrenador del Lokomotiv ha sido sancionado con dos partidos y una multa de 387,50 euros por «lenguaje ofensivo».

Los compañeros de Stoyanov, Svilen Veselinov y Stefan Chukurliev, que también vieron la tarjeta roja por su participación en el altercado posterior a la grave agresión, han sido sancionados con dos partidos.



