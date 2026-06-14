Una breve declaración abre la puerta a la salida de una estrella del Barcelona del Camp Nou

Ferran Torres, delantero de España y del Barcelona, evitó hablar sobre su futuro en el club.

Antes del debut de España ante Cabo Verde en el Mundial 2026, preguntó sobre su futuro y contestó: «Me veo jugando mañana contra Cabo Verde», respuesta breve que alimenta los rumores de su posible salida, especialmente tras los vínculos con el París Saint-Germain.

En la rueda de prensa previa al debut, la Roja designó a Torres para atender a los medios, y el jugador se centró en el compromiso ante Cabo Verde.

Sus palabras indican que no hay garantías de que se quede, pese a que fue clave en la recta final de la temporada y superó a Robert Lewandowski en la titularidad, lo que empujaba al Barça a renovarle antes.

Su posible fichaje por el París Saint-Germain, unido a su probable titularidad en el Mundial con España, ha llevado al Barça a negociar su renovación para evitar perderlo gratis u obtener menos de su valor de mercado.

Sobre el Mundial, afirmó: «Este equipo tiene 26 capitanes».

Sobre el encuentro de mañana ante Cabo Verde, avisó de que no hay que subestimar al rival y sentenció: «El partido inaugural es muy importante. No tienen nada que perder, y eso siempre añade dificultad».