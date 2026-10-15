A primera vista, la sanción de cuatro partidos impuesta a Vinicius Junior, estrella del Real Madrid, que incluye el Clásico ante el Barcelona, podría parecer una noticia catastrófica para el entrenador José Mourinho, pero, según los datos actuales, quizá sea un punto de inflexión positivo en una temporada hasta ahora irregular del conjunto blanco.

Vinicius atraviesa un bache de rendimiento, posiblemente el peor desde su llegada al Real Madrid, sobre todo porque ahora se le evalúa como uno de los grandes referentes del equipo. Basta señalar que ha marcado un solo gol en los 10 partidos que ha disputado entre LaLiga y la Champions League.

¿El efecto de la sanción?

Mourinho alineó a Vinicius ante la Roma ayer miércoles con la esperanza de que el brasileño respondiera en el campo a la sanción, anunciada apenas unas dos horas antes del pitido inicial del encuentro.

Y aunque no se puede afirmar con certeza que el anuncio del castigo antes del partido afectara mentalmente a Vinicius, su actuación no ofreció la respuesta esperada y aumentó las dudas sobre su capacidad para recuperar el nivel que mostró en temporadas anteriores.

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El extremo brasileño fue uno de los peores jugadores del Real Madrid en el partido contra la Roma: en los 59 minutos que jugó no realizó ningún disparo a puerta, se limitó a tocar el balón 22 veces y lo perdió 6 veces, según las estadísticas de la plataforma "SofaScore".

A todo esto se suma el error que derivó directamente en un gol de la Roma, después de intentar un pase de tacón que acabó en los pies de Donyell Malen, quien aprovechó la situación en la jugada que terminó con el segundo gol de los locales.

Y tras ponerse el Real Madrid 3-1 en contra cumplida la hora de juego, era natural que Mourinho reaccionara y sustituyera a Vinicius para dar aire nuevo a la línea ofensiva.

¿Ha empezado Mourinho a perder la confianza en Vinicius?

Y no es la primera vez que Mourinho sustituye a Vinicius a falta de media hora para el final del partido: ya ocurrió también en el derbi contra el Atlético de Madrid, cuando el equipo iba por detrás en el marcador.

Entre los partidos contra el Atlético de Madrid y la Roma se produjo otra situación: la exclusión de Vinicius del once inicial frente al Villarreal y su entrada como suplente, el encuentro en el que fue expulsado. Todas estas situaciones indican que el técnico portugués ha empezado a pensar en un Real Madrid sin el futbolista brasileño.

Mourinho quizá haya perdido la confianza en la capacidad de Vinicius para recuperar su nivel, ante las dificultades del jugador y su incapacidad para mostrarse como se esperaba después de haber recibido más de una oportunidad.

Pero lo peor de la noche de Vinicius no fue la actuación deslucida ni el error que acabó en gol, sino la reacción del brasileño al ser sustituido: mostró su extrañeza y fue a reprochar a Mourinho su decisión, pese a que el técnico portugués le ha favorecido en más de una ocasión a costa de otros jugadores que merecían esas oportunidades.

Punto de inflexión

Los gestos de Vinicius dentro y fuera del campo bastan para cambiar la postura de apoyo de Mourinho hacia él, aunque sus declaraciones ante los medios digan lo contrario, sobre todo porque la salida del brasileño supuso un punto de inflexión a favor del conjunto blanco y le dio una victoria agónica que quizá no se habría producido si él hubiera permanecido en el campo.

El suplente brasileño Endrick ofreció una actuación destacada en la media hora que jugó, logró generar peligro desde los primeros minutos y coronó su rendimiento con un gol y una asistencia que contribuyeron a la remontada del equipo.

No puede ser una simple casualidad que el rendimiento del Real Madrid cambiara de esta manera tras la salida de Vinicius, y parece que Mourinho se dio cuenta de ello.

¿Cómo puede beneficiarse el Real Madrid de la sanción a Vinicius?

El destino ha querido que la ausencia de Vinicius en los próximos cuatro partidos del Real Madrid en LaLiga sea obligatoria, en virtud de la sanción dictada por el Comité de Competición de la Federación Española ayer miércoles, un castigo del que solo es responsable el propio brasileño, tras sus extraños gestos en el partido contra el Villarreal, ya fuera tirar del pelo a Saliba o protestar la decisión del árbitro.

Vinicius se perderá los encuentros ante Sevilla, Barcelona, Racing de Santander y Valencia en LaLiga, por ese orden, pero entre esos cuatro partidos hay dos enfrentamientos contra el Leipzig y el AEK de Atenas en la Champions League en los que el brasileño sí podría participar si Mourinho así lo decide.

La ausencia de Vinicius abrirá la puerta al técnico portugués para aprovechar nuevos efectivos en la línea de ataque y, quizá, remodelar el frente ofensivo.

El primero de los escenarios consiste en apostar por Yan Diomande, el fichaje más caro, después de que el marfileño empezara a asentarse en el once inicial en dos partidos, el primero de ellos precisamente a costa de Vinicius, ante el Villarreal.

También puede Mourinho premiar a Endrick tras su sorprendente actuación frente a la Roma, con lo que ambas partes se beneficiarían del enorme impulso moral que supuso la noche de Roma.

Asimismo, Mourinho podría encontrar la oportunidad de aumentar los minutos de futbolistas como Brahim Díaz, que estuvo brillante en el partido inaugural contra el Inter de Milán, o Arda Güler, que hoy se vio fuera del once inicial antes de entrar y fabricar dos goles en la remontada.

El último escenario podría pasar por el desplazamiento de Kylian Mbappé a la banda para ocupar la posición de Vinicius, tal como jugó a las órdenes de Zinedine Zidane en la selección francesa antes de lesionarse, con la entrada de Carlos Espí como punta de lanza, después de que el joven español haya demostrado su valía cada vez que Mourinho ha recurrido a él.