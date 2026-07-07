Bélgica se clasificó para cuartos del Mundial tras vencer 1-4 a Estados Unidos, con doblete de De Ketelaere, gol de Vanaken y otro de Lukaku. Ahora enfrentará a España.

El seleccionador Rudi García sorprendió con su once inicial. De Bruyne, Lukaku y Doku empezaron en el banquillo, mientras que De Ketelaere actuó como delantero centro, acompañado por Trossard y Lukebakio. En Estados Unidos, Folarin Balogun, pese a la polémica tras su expulsión contra Bosnia y Herzegovina, fue titular.

Bélgica salió con fuerza y, a los dos minutos, Timothy Castagne obligó a Freese a una gran parada desde lejos. Acto seguido, De Ketelaere cabeceó con peligro. Poco después, Youri Tielemans falló una ocasión clara, pero en el minuto nueve llegó el gol. Nicolás Raskin aprovechó un rebote y asistió a De Ketelaere, que marcó el 0-1.

Los Diablos Rojos siguieron controlando el juego, aunque a los 18 minutos Amadou Onana se lesionó y entró Hans Vanaken. A pesar del cambio, Bélgica mantuvo el dominio.

Sin embargo, Estados Unidos empató poco después. Malik Tillman lanzó un tiro libre que, tras desviarse en la cabeza de Vanaken, dejó sin opciones a Thibaut Courtois: 1-1. Solo dos minutos después, Trossard inició un contraataque y asistió a De Ketelaere, que se desmarcó de Ream y cabeceó a la red: 1-2.

Tras el descanso, Estados Unidos presionó más, pero sin crear peligro real. Bélgica aguardó para contraatacar y avisó con Trossard. Los locales reclamaron un penalti de Tielemans sobre Pulisic, pero el árbitro Adham Makhadmeh lo rechazó.

En el 57, llegó la sentencia. Freese anticipó a De Ketelaere en un pase profundo, pero se demoró. Vanaken presionó, le robó el balón y marcó el 1-3 de lejos. Estados Unidos reaccionó con cambios, incluido Ricardo Pepi, pero la defensa belga ya no cedió.

García también dio entrada a Lukaku y Doku en los últimos compases para asegurar la ventaja. Ya en el descuento, Richards cedió el balón a Vanaken en su área; este se lo pasó a Lukaku, que definió al segundo palo para el 1-4.

Bélgica avanza a cuartos de final.