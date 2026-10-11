El Al-Ahli saudí afronta un nuevo examen asiático ante el Al-Wasl emiratí, mañana lunes, en el estadio Zabeel, dentro de la competición de la Liga de Campeones de Asia de la Élite, con la ausencia de su guardameta senegalés Édouard Mendy por lesión, pese al empeño del equipo por continuar su camino hacia la conservación del título por tercera temporada consecutiva.

El Al-Ahli, vigente campeón de las dos últimas ediciones, había iniciado su recorrido en el torneo con un empate 1-1 ante el Pakhtakor uzbeko.

El diario saudí "Arriyadiyah" informó de que se confirmó la ausencia de Mendy ante el Al-Wasl, mientras continúa su programa de tratamiento y rehabilitación en la sede del club, bajo la supervisión de Mubarak Al-Mutawa, jefe del cuerpo médico, de cara al próximo partido ante el Al-Nassr en la Liga, para el que se espera que el guardameta esté listo para disputarlo.

En el mismo contexto, el Al-Ahli anunció la incorporación de su defensa brasileño Roger Ibáñez a la expedición del equipo en los Emiratos, antes del esperado encuentro ante el Al-Wasl.



