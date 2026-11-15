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El capitán del Arsenal, Martin Odegaard, demostró por qué lleva el brazalete tanto en su club como en la selección durante la reciente victoria de Noruega en la Liga de Naciones. Aunque sobre el césped se mostró inusualmente falto de energía, han salido a la luz detalles sobre el duro desgaste físico que sufrió el mediapunta apenas unas horas antes del inicio del partido.

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Una enfermedad explica la discreta actuación de Odegaard en la Liga de Naciones

Noruega logró una cómoda victoria por 3-1 ante Gales en la Liga de Naciones, con goles de Antonio Nusa, Andreas Schjelderup y Erling Haaland. Sin embargo, el capitán Martin Odegaard no mostró su chispa habitual pese a disputar los 90 minutos.

Su discreta actuación provocó las críticas públicas del exinternacional noruego Kjetil Rekdal, que cuestionó el nivel de energía del centrocampista. El seleccionador Stale Solbakken salió después en defensa de su capitán y reveló que Odegaard había pasado la noche anterior al partido vomitando.

Rekdal critica su actuación antes de que Solbakken revele lo ocurrido

En declaraciones a TV 2, Rekdal destacó que el centrocampista del Arsenal había estado mucho menos activo de lo habitual.

«Creo que hoy ha estado terriblemente apagado», dijo Rekdal. «Parecía cansado y no tenía la movilidad que suele tener. Creo que se le ha visto mucho menos de lo habitual».

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Solbakken aclaró enseguida la situación y explicó que el cuerpo médico y el equipo técnico de Noruega habían tenido que hacer concesiones con el organizador antes de acordar en el descanso un plan para gestionar sus minutos.

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«Hemos tenido a un capitán que se ha pasado toda la noche tumbado y escupiendo, y al que se le permitió tomarse algunas libertades que no debía», dijo Solbakken. «Si te pasas toda la noche tumbado y vomitando, eso es lo que hay. Tiene mucho mérito que aguantara hasta el final. Hablamos durante el descanso para que apretara desde el principio y nos avisara cuando se quedara sin fuerzas».

Sus compañeros elogian el liderazgo y la resistencia de Odegaard

En el vestuario de Noruega, la determinación de Odegaard para jugar pese a estar enfermo despertó una gran admiración entre sus compañeros de selección. El defensa David Moller Wolfe elogió la capacidad del centrocampista para marcar el ritmo a pesar de su estado físico.

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«Es una auténtica locura», dijo Wolfe en la zona de prensa. «Controla el ritmo del partido como quiere y como estamos muy acostumbrados a verle hacer. Eso dice mucho de él y de lo buen jugador y líder que es».

Patrick Berg, que entró en la segunda parte, compartió esa opinión y reconoció que la plantilla sabía que su capitán había pasado una noche difícil.

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«Entendí que Martin había pasado una mala noche», dijo Berg sobre su compañero. «No es precisamente lo ideal cuando vas a salir a jugar un partido de fútbol. Tiene mucho mérito que pudiera terminarlo».

La recuperación, prioridad tras un partido agotador

Tras quedarse sin fuerzas para completar los 90 minutos ante Gales, Odegaard se centra ahora en recuperarse por completo de la enfermedad. Tanto Noruega como el Arsenal esperan que el esfuerzo físico de jugar enfermo no le deje una fatiga duradera mientras el centrocampista continúa cumpliendo sus compromisos con su club y su selección.