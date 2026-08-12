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Una auténtica joya: Mourinho descubre un nuevo misil en el Real Madrid

Deportivo de A Coruna vs Real Madrid
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A. Ciria
J. Mourinho
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Un talento en pleno auge

Álex Sierra está considerado la joya del Real Madrid, la estrella de la pretemporada del conjunto blanco, a la vista del rendimiento que ha ofrecido en los partidos amistosos de preparación para el inicio de la nueva temporada.

Sierra ha causado una revolución en Valdebebas en apenas 7 meses, ya que llegó al Real Madrid el pasado mes de enero y comenzó su trayectoria con el Castilla, antes de aparecer con el primer equipo durante la pretemporada y deslumbrar al técnico portugués José Mourinho con su rendimiento.


El diario "As" comentó sobre el talento de Sierra: "Un extremo derecho de 18 años, de gran habilidad, que brilla en la banda izquierda. Un regateador excepcional y, por encima de todo, increíblemente atrevido".

Y añadió: "Marcó en su primer partido con el equipo juvenil (Juvenil A), luego marcó otro gol en su segundo partido con el Real Madrid C. Y con el Castilla marcó el mismo gol en su primer encuentro como titular, después de haber dado una asistencia decisiva en su debut".

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Y continuó: "Fue construyendo su trayectoria con firmeza en la segunda mitad de la pasada temporada, para acabar convirtiéndose en un jugador titular en el filial, y en el destacado equipo juvenil que conquistó el título de la Youth League por segunda vez con Valdebebas. En total, incluyendo su etapa jugando con el equipo sub-18, marcó 10 goles y dio 8 asistencias en cinco meses. Es una auténtica joya".

El diario completó sobre Álex Sierra: "Un jugador que Mourinho disfruta ahora. Lo vio en las primeras sesiones de entrenamiento, cuando el primer equipo aún estaba en fase de adaptación, y logró superar el proceso de selección; tiene condiciones para el primer equipo, tiene algo, algo que cautivó a Mourinho".


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