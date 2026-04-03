Una ausencia impactante... ¿Ha llegado a su fin la trayectoria de Ali Majrashi en la Élite de Asia?

La afición del Al-Ahli de Yeda ha recibido un duro golpe, a pocos días del inicio de la andadura del equipo en las fases eliminatorias de la Liga de Campeones de Asia, debido al lateral derecho Ali Majrashi.

Majrashi sufrió la lesión mientras se encontraba con la selección saudí, concretamente tras participar en los últimos minutos del partido contra Serbia, el pasado martes, en el estadio TSC de Belgrado, que terminó con la derrota de «Los Verdes» por 1-2.

El diario saudí «Al-Yaum» informó de que el lateral derecho saudí sufre una lesión en el muslo que le mantendrá alejado de los terrenos de juego durante tres semanas, tiempo durante el cual se someterá a un programa de rehabilitación para poder volver a participar en los partidos.

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Por lo tanto, Majrashi no podrá disputar los partidos contra el Damak y el Al-Fayha, el sábado y el miércoles, en las jornadas 27 y 29 de la Liga Roshen de Arabia Saudí.

La mayor preocupación es que el jugador de 26 años no participará en la mayor parte de la trayectoria del equipo de Yeda en la Liga de Campeones de Asia, en caso de que consiga superar al Al-Duhail de Catar, el 13 de abril, en los octavos de final.

Si el Al-Ahli llega a la final, la disputará el 25 de abril en el estadio Al-Inmaa de Yeda, justo al término de las tres semanas de sanción, lo que dificulta la participación de Majrashi en ese partido.

Majrashi es uno de los jugadores más destacados del Al-Ahli en la presente temporada, ya que ha disputado 35 partidos con el equipo en diferentes competiciones, en los que ha marcado un gol y ha dado cinco asistencias.