Earnest Stewart afronta todavía varios días intensos como director técnico del PSV. El talentoso Joël van den Berg está cerca de fichar por el Celtic, según informan fuentes fiables al Eindhovens Dagblad. Además, Sami Ouaissa, Ayoni Santos y Sam Lammers deben llegar precisamente para reforzar al PSV.

PSV y Celtic parecen estar cerca de alcanzar un acuerdo por el traspaso de Van den Berg, ya que los escoceses están dispuestos a pagar nada menos que cuatro millones de euros por el centrocampista. El talento de 19 años formaba parte del primer equipo del PSV y todavía tenía contrato en Eindhoven hasta mediados de 2028.

Van den Berg ha disputado hasta ahora 154 minutos, repartidos en seis partidos con el primer equipo. Con el Jong PSV jugó en 39 ocasiones. En ellas firmó once goles y cuatro asistencias.

Refuerzos en camino

El entrenador Peter Bosz ya ha podido dar la bienvenida a cuatro nuevos fichajes con Filip Kostic, Sven Mijnans, Kodai Sano y Lutsharel Geertruida (cedido). Probablemente no se quede ahí. En los últimos días del mercado de fichajes, el PSV sigue en la carrera por Ouaissa, Lammers y Santos.

Lammers debe llegar procedente del FC Twente, donde bajo las órdenes de John van den Brom es la tercera opción para la delantera. Según el periodista que sigue la actualidad del PSV Rik Elfrink, las negociaciones siguen en marcha, por lo que por ahora no hay humo blanco.

Santos también figura como un objetivo para reforzar la plantilla de Bosz. A principios de este mes fue rechazada una oferta por el centrocampista de 21 años. Según el periodista de fichajes Mounir Boualin, se trata de una propuesta de «varios millones de euros».

Los de Róterdam quieren ingresar unos 5 a 5,5 millones de euros por su canterano. Santos no estará este sábado en la convocatoria del Sparta de Róterdam para el partido ante el Excelsior porque no tiene la cabeza puesta en el encuentro, según ha explicado su entrenador Rogier Meijer a ESPN.

Por último, el PSV sigue en la carrera por Ouaissa. El conjunto de Eindhoven está dispuesto a pagar ocho millones de euros por el extremo derecho del NEC, que ya ha alcanzado un acuerdo personal con el vigente campeón de liga.



