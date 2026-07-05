Una astuta jugada que acabó con Croacia... ¿Usará Portugal la misma táctica contra España?

John Dahl Tomasson, experto del Grupo de Estudios Técnicos de la FIFA, explicó en un análisis táctico cómo Portugal aprovechó los centros desde las bandas para superar a Croacia, tanto en jugadas a balón parado como en juego abierto.

Desde los córners peligrosos y las llegadas al área hasta el centro decisivo de Rafael Leão que marcó el gol de la victoria, Portugal ralentizó el juego, creó superioridad numérica, trasladó el balón con rapidez y atacó el área con velocidad.

Esta táctica se repitió con peligro: centros con efecto hacia el área y el segundo palo.

De sus nueve corners, Portugal generó cuatro ocasiones y envió los seis balones directos al área con efecto hacia adentro.

Thomason destacó la calidad excepcional de los saques de esquina de Portugal dentro del área, gracias a jugadores como Nuno Mendes, capaz de encontrar con rapidez y precisión a los rematadores.

Además, varios jugadores bloquearon con eficacia a los rivales que defendían en zona en la segunda línea, lo que liberó espacio para que sus compañeros llegaran tarde al segundo palo, objetivo habitual de sus saques de esquina.

En juego abierto, Portugal realizó 15 centros: 14 desde las bandas (7 por cada lado).

Dos fueron efectivos: uno acabó en el gol de la victoria de Gonçalo Ramos en el tiempo de descuento.

Aunque varios de esos centros fallidos siguieron generando peligro, como se ve en los vídeos.

Thomasson reveló que este elevado número fue el resultado de una estrategia de construcción organizada y deliberada; Durante la construcción del juego, los centrocampistas portugueses retrocedían junto a los centrales para crear superioridad numérica frente a la delantera croata; al mismo tiempo, delanteros y extremos intercambiaban roles en el canal lateral y amenazaban el espacio trasero, lo que empujaba a Croacia hacia las bandas.

Cuando el rival se desplazaba a un lado, Portugal cambiaba rápido el juego al otro, superaba en número a los rivales y enviaba centros curvos y precisos.

Mañana lunes, Portugal se medirá a España en los octavos de final del Mundial 2026.