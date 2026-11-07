El Deportivo de La Coruña se llevó un punto en su visita al Espanyol, en un partido muy igualado disputado sobre el césped del RCDE Stadium.

El Dépor salió con un punto de un enfrentamiento complicado, pero que también dejó una noticia positiva: el regreso de Marc Casadó a los terrenos de juego, tras varias semanas de ausencia por lesión.

El diario Sport señaló que el regreso de Casadó, que juega cedido por el Barcelona, fue uno de los acontecimientos más destacados de la velada para el Deportivo de La Coruña.

Casadó se vio obligado a frenar su progresión ascendente a causa de una lesión que amenazaba con dejarlo fuera de los terrenos de juego durante varios meses.

Sin embargo, regresó a la competición antes de lo previsto. Su entrada en los últimos minutos del partido supuso un paso más en su camino de recuperación y una oportunidad para recuperar sensaciones de competición.

Casadó entró en el minuto 71 en sustitución de Mario Soriano, entre sonoros pitos de la afición del Espanyol, que no ha olvidado su pasado con el Barcelona ni sus fuertes sentimientos hacia el club catalán.

Tras el final del partido, se le preguntó a Casadó por este recibimiento, a lo que respondió: «Yo también me acuerdo de las celebraciones con el Barcelona. Es normal que me lo cobren».

Y añadió en declaraciones a DAZN: «Ya me esperaba que me recibieran así aquí. No había nada sorprendente. Ya sabía la naturaleza del campo en el que iba a jugar el partido, y no tengo ningún problema. Lo más importante es que he vuelto a los terrenos de juego. La recuperación ha ido bien».

También habló de algunas acciones por parte de los jugadores del equipo rival, sin darles demasiada importancia.

Apuntó: «Son cosas que pasan dentro del campo. Los jugadores rivales también saben quién es el jugador que vuelve de una lesión y saben dónde la tiene. Es un intento de aprovechar ese punto con cierta picardía, pero la cosa queda ahí».