Ismail Kartal ha presentado su dimisión como entrenador del Fenerbahçe, según ha anunciado este martes el club turco. La decisión del técnico llega un día después de la derrota por 2-1 ante el eterno rival, el Galatasaray, en el siempre intenso derbi de Estambul.

La directiva ha publicado este martes un comunicado en la web del club: «Ismail Kartal ha comunicado a nuestra directiva su decisión de dejar el cargo y, tras conversar sobre ello, la decisión ha sido valorada y aceptada con comprensión y respeto mutuos».

Kartal, de 65 años, fue nombrado entrenador del Fenerbahçe por cuarta vez en junio. El experimentado técnico ya había presentado su dimisión a principios de septiembre, tras el empate ante la AS Roma en la Liga de Campeones. Sin embargo, el presidente Aziz Yildirim no la aceptó. Casi dos meses después, Kartal finalmente se marcha.

Kartal dirigió al club turco en un total de 18 partidos: nueve de liga y nueve de la Liga de Campeones. Bajo su mando, el Fenerbahçe logró nueve victorias, cinco empates y cuatro derrotas. El club ocupa el quinto puesto de la Süper Lig, a seis puntos del líder, el Galatasaray.

El Fenerbahçe perdió este lunes por 2-1 ante el Galatasaray y anteriormente también había caído frente al Besiktas, el otro rival de Estambul. En la Liga de Campeones perdió por 6-0 ante el Aston Villa y dejó escapar una ventaja de 2-0 frente al Slavia Praga (2-2).

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Según varios medios turcos, el segundo entrenador Dirk Kuijt asumirá el cargo de forma provisional. El neerlandés regresó el pasado verano al club en el que jugó durante varias temporadas. De Telegraaf asegura incluso que Kuijt será el entrenador interino hasta el próximo parón de selecciones.

Kuijt disputó 130 partidos (37 goles) con la camiseta del Fenerbahçe entre 2012 y 2015. En ese periodo conquistó la liga turca, la copa nacional y la Supercopa.