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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

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«Una anciana ridícula»... La madre de Mac Allister desata la ira de los argentinos antes del partido contra Inglaterra

Inglaterra vs Argentina
Inglaterra
Argentina
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A. Mac Allister
Inglaterra
Argentina
EE. UU.

Gran tensión entre ambos países antes de la próxima cumbre

La actitud de la madre de Alexis McAllister ha indignado a los aficionados argentinos antes del partido contra Inglaterra de mañana, en las semifinales del Mundial 2026.

Silvina Rella, quien se mudó a Inglaterra con su hijo en 2020 al fichar por el Brighton, no se ha unido a los populares cánticos del torneo.

Los hinchas y los jugadores corean «Quien no salta es inglés», y en el vestuario bailan al ritmo de temas sobre las Malvinas y Diego Maradona.

Los hinchas argentinos se preparan para la semifinal del miércoles con su cántico favorito: «Quien no salta es inglés».

En Internet circulan vídeos de miles de hinchas haciendo ruido y celebrando desde la fase de grupos y tras vencer a Suiza en cuartos.

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Inglaterra crest
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Sin embargo, Silvana no exagera al hablar de esta rivalidad, que se remonta a décadas: la guerra de las Malvinas, el gol de mano de Diego Maradona y los reñidos partidos de 1998 y 2002.

Como declaró al diario «The Sun»: «Tenía una imagen negativa de Inglaterra para vivir, por el frío y la falta de sol».

Y añadió: «Solía decir que nunca deberíamos ir a Inglaterra, pero ahora que he estado allí, todo ha cambiado. Incluso la forma en que veo a la gente».

Y añadió: «Pensaba que me encontraría con gente fría, pero son muy educados y respetuosos; nos recibieron con gran calidez y nos trataron de la mejor manera posible».

 Como Lionel Scaloni, se mantiene al margen de la controversia.

Añadió: «En Inglaterra pesa nuestra historia con las Malvinas, pero, como dijo Scaloni, solo es un partido. Mi nieta nació allí».

Y añadió: «Por eso, cuando todos dicen: “Quien no salte es inglés”… yo me quedo sentada y no puedo decir lo mismo. En ese sentido, no estoy de acuerdo».

Su negativa a dejarse llevar por la tensión molestó a muchos aficionados argentinos. Una publicación en la red social X del sitio de noticias Info BAE recibió miles de comentarios, casi todos negativos.

Las críticas fueron desde acusaciones de lealtades divididas hasta insultos directos.

Uno escribió: «Vieja ridícula»; otro añadió: «Qué vergüenza».

Otro le espetó: «Venga, Silvana, deja de fingir que eres totalmente inglesa».

Por su parte, Mac Allister también se pronunció al respecto.

La estrella del Liverpool declaró: «Les tengo un gran respeto (a los ingleses) porque llevo allí seis años y siempre me han tratado muy bien».

Y concluyó: «Desde el punto de vista futbolístico, no tengo la más mínima duda de que quieren derrotarnos a cualquier precio, y será un partido muy difícil, así que ahora tenemos que prepararnos lo mejor posible. Con todo respeto, será una batalla fantástica sobre el terreno de juego».

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