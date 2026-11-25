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Los golpes se suceden para Marruecos tras la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) de retirar a los Leones del Atlas el título de la Copa Africana de Naciones y concedérselo a Senegal.

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Después de que Marruecos perdiera el título continental en los tribunales, se supo más tarde que deberá asumir dos tercios de los gastos del caso, mientras que la Confederación Africana de Fútbol correrá con el tercio restante.

Sin embargo, las últimas horas han traído una noticia triste para el fútbol marroquí, ya que el fallo ha provocado que Marruecos pierda su posición histórica en el ranking mensual de la FIFA.

El 18 de noviembre de este mes, la selección de Marruecos logró un hito histórico al alcanzar el quinto puesto mundial tras escalar dos posiciones en la nueva clasificación. Se convirtió así en la primera selección árabe en llegar a ese escalón y en la segunda africana en conseguirlo, después de Nigeria, que ya ocupó la quinta plaza en abril de 1994.

La importancia del logro marroquí reside en que no se trata de un simple avance pasajero en la clasificación de selecciones, sino que refleja la continuidad del gran crecimiento que vive el fútbol marroquí en los últimos años, en los que los Leones del Atlas se han convertido en una potencia capaz de competir con los grandes de este deporte.

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El TAS arruina el logro histórico

Tras el fallo del TAS, varios informes apuntaron a que Marruecos podría perder 18 puntos en el ranking FIFA, los que obtuvo al computarse su título de la Copa Africana de Naciones, antes de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo devolviera el trofeo a Senegal.

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Después llegó el verdadero mazazo: la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) modificó la clasificación de selecciones en su web oficial apenas unas horas después del fallo del TAS.

La clasificación publicada en la web oficial de la FIFA muestra que los Leones del Atlas han caído dos puestos, hasta la séptima posición en lugar de la quinta, mientras que Portugal y Brasil ascienden a la quinta y la sexta plaza, respectivamente.

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Por su parte, la selección senegalesa se mantiene en el puesto 18 del ranking mensual, ya que su situación no se vio afectada tras el fallo del TAS de ayer.

El TAS concede el título continental a Senegal

En un giro dramático que pone fin a una de las crisis más polémicas de la historia del fútbol africano, el Tribunal de Arbitraje Deportivo dictó un fallo que anula la decisión de la Confederación Africana de Fútbol sobre la final de la Copa Africana de Naciones 2025. Devuelve así el título a Senegal, que se impuso a Marruecos sobre el terreno de juego por 1-0 tras la prórroga, y cierra un litigio legal que se ha prolongado durante varios meses.

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El Tribunal de Arbitraje Deportivo anunció ayer, martes, la anulación de la decisión del Comité de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol, que el pasado 17 de marzo había considerado que la selección senegalesa se retiró de la final y había otorgado a Marruecos la victoria por 3-0.

En virtud del nuevo fallo, Senegal recupera el título que conquistó en el campo del estadio Príncipe Moulay Abdellah de Rabat, en un encuentro marcado por acontecimientos excepcionales dentro y fuera del terreno de juego.

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Los detalles de la crisis de la final de la Copa Africana de Naciones 2025

La crisis se remonta a los últimos minutos del tiempo reglamentario, con el marcador aún en 0-0, cuando el árbitro señaló un penalti a favor de Marruecos, una decisión que desató la ira de los jugadores senegaleses y de su entrenador, Pape Thiaw.

Varios jugadores de Senegal abandonaron el terreno de juego y se dirigieron al vestuario en señal de protesta, lo que obligó a detener el partido durante unos 10 minutos, hasta que Sadio Mané intervino para convencer a sus compañeros y a su entrenador de que volvieran y terminaran el encuentro.

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Tras la reanudación, Marruecos tuvo una oportunidad de oro para sentenciar el título, pero Brahim Díaz falló el penalti al lanzarlo a lo Panenka, y el balón acabó cómodamente en las manos del portero Édouard Mendy.

El partido se fue a la prórroga, en la que Pape Gueye logró el gol de la victoria para Senegal, que dio a su selección el segundo título de su historia, ante la consternación de la afición marroquí, que esperaba ver a su equipo coronarse en casa.

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Dos meses después del partido, el Comité de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol adoptó una decisión por la que consideró a Senegal retirado y concedió a Marruecos la victoria administrativa por 3-0, amparándose en el artículo 84 del reglamento