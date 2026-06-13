«Una actuación inspiradora»... ¿Cómo valoraron los periódicos estadounidenses el cuarteto de Paraguay?

La Copa del Mundo 2026 ya acapara titulares en EE. UU. tras la victoria 4-1 de su selección sobre Paraguay en la apertura del torneo.

Diarios y portales locales elogiaron al equipo, que envió un mensaje claro a sus rivales.

ESPN destacó que el equipo local envió un “mensaje contundente” en su debut.

USA Today lo tildó de «actuación inspiradora».

The New York Times, en un reportaje de The Athletic, destacó que Estados Unidos “logró la victoria con facilidad”, resaltando su dominio.

Por su parte, Fox destacó el ambiente en el estadio, calificándolo de «imposible de ignorar» por la gran afluencia y las celebraciones de la afición.

Celebración canadiense por el empate

En Canadá, el empate 1-1 ante Bosnia y Herzegovina generó gran interés pese a la falta de victoria.

El periódico canadiense «The Globe and Mail» lo calificó como «el mejor empate de la historia de la selección», dada la importancia del partido y el ambiente de Mundial en Toronto.

Una anécdota divertida en Boston

En Boston, los hinchas escoceses acapararon la atención al cantar el tema de la serie «Cheers».

La escena llevó al periódico «Boston Globe» a publicar un reportaje especial que explicaba a sus lectores por qué la afición escocesa cantaba esa canción, en una de las anécdotas divertidas de los primeros días del Mundial.

Así, la Copa América empieza a imponerse en el panorama mediático de Norteamérica no solo por lo que ocurre sobre el césped, sino también por las anécdotas de sus aficionados y el ambiente único que genera.