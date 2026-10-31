¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Anuncios
FBL-ENG-PR-CHELSEA-MAN UTDGetty Images
Mohamed Saeed
Traducido por

«¡Una actuación de altísimo nivel!»: Xabi Alonso elogia especialmente a Romeo Lavia, estrella del centro del campo del Chelsea, tras una brillante victoria ante el Manchester United

Sigue a GOAL en Google

Xabi Alonso ha elogiado las actuaciones de Romeo Lavia, que a su juicio merecen «un enorme reconocimiento», después de que el centrocampista desempeñara un papel decisivo en la victoria del Chelsea sobre el Manchester United. El joven belga entró en el once titular tras la lesión de Jordan Henderson y firmó una actuación dominante en el centro del campo.

Anuncios

Alonso, impresionado por la madurez de Lavia

El entrenador del Chelsea, Alonso, no pudo ocultar su satisfacción tras ver a Romeo Lavia dominar el centro del campo en el reciente enfrentamiento de su equipo con el Manchester United. Lavia, que hasta hace muy poco había tenido dificultades para disputar los 90 minutos completos con el club, logró terminar su segundo partido completo en una misma semana. Su inclusión en el once titular sorprendió a algunos, ya que muchos esperaban que el veterano centrocampista Jordan Henderson acompañara a Moises Caicedo en la medular.

Sin embargo, una lesión de Henderson abrió la puerta al joven belga, que aprovechó al máximo su oportunidad bajo los focos. Alonso confirmó que el jugador supo con suficiente antelación que afrontaría ese reto. «Se enteró en el momento oportuno, pero se enteró ayer», respondió Alonso cuando le preguntaron si Lavia se había enterado ese mismo día de que sería titular por la baja de Henderson.

Brillantez táctica en la medular

El excentrocampista del Real Madrid y el Liverpool, que sabe bien lo que supone jugar en el centro del campo, quedó especialmente impresionado por la inteligencia táctica y la energía de Lavia. El jugador de 22 años fue fundamental para llevar el balón desde la defensa hasta el ataque y garantizar que el Chelsea mantuviera el control durante todo el encuentro.

«Desde el punto de vista de un centrocampista, para mí ha sido una actuación extraordinaria. Ha hecho muchísimas cosas bien: ha conectado constantemente la defensa con los jugadores de ataque, ha sabido cambiar la orientación del juego, ha tomado muchas decisiones acertadas y ha sido muy dinámico y competitivo. Creo que no se trata solo de este partido: en las últimas dos o tres semanas ha jugado a un nivel muy alto y estoy muy contento por él. Hoy merece un gran reconocimiento por su actuación», añadió el español. Alonso también declaró a Football on TNT Sports que «fue una actuación madura y una gran victoria».

Anuncios
Anuncios

Estevao y Rogers contribuyen a la victoria

Lavia no fue el único joven que recibió elogios: Estevao Willian también fue muy alabado por su entrenador tras trabajar sin descanso.

Related Topics

Tradición deportiva
FOX Sports Mexico

Fox Sports

✅ Transmite una selección importante de partidos exclusivos cada fin de semana a través de sus canales tradicionales de televisión por cable (Fox Sports, Fox Sports 2 y 3).

✅ Al contratar el nivel Premium o la app de Fox Sports, además de la liga inglesa desbloqueas el acceso sin interrupciones a eventos de la Fórmula 1, NFL y UFC.

✅ Puedes acceder a su señal a través de múltiples agregadores como Amazon Prime Video o Claro Video sin necesidad de tener un contrato largo de televisión.

Mensual desde$140 MXN
Entretenimiento total
Max

Max

✅ Transmite en streaming la gran mayoría de los partidos de la Premier League en directo, operando como el hogar digital principal del fútbol inglés en México.

✅ Combina la acción del deporte en vivo con el enorme catálogo de series premium de HBO y películas de Warner Bros dentro de la misma suscripción.

✅ Los encuentros más atractivos de cada jornada también se transmiten simultáneamente por televisión de paga tradicional a través de los canales TNT o Cinemax.

Mensual desde$149 MXN

«¡Estoy muy contento con Estevao! Esta ha sido la mejor respuesta para demostrar que merece más. Ha trabajado muchísimo y estoy contento», dijo Alonso, según otros informes. El delantero Morgan Rogers también fue decisivo al marcar un gol después de una semana difícil para el club. «Solo intenté obligar a los defensas a intervenir. De repente, me encontré ante la portería y tuve que mantener la calma. Por suerte, entró», explicó Rogers a TNT Sports al hablar de su definición.

El Chelsea mira al futuro

La victoria supone un gran impulso para Alonso, cuyo equipo volvió a ganar tras el decepcionante resultado del pasado fin de semana. El entrenador señaló que la reacción del equipo en la segunda parte fue exactamente la que había pedido durante el descanso.

Anuncios

Henderson tendrá un reto importante para recuperar su puesto de titular cuando regrese tras su lesión. Alonso concluyó sus declaraciones posteriores al partido con estas palabras: «¡Estamos encantados con la actuación, la reacción y, por supuesto, con los tres puntos!». El Chelsea buscará ahora dar continuidad a este esfuerzo colectivo mientras afronta un exigente calendario invernal.

Comencé mi carrera periodística en 2011, especializándome en periodismo de investigación. Esto me permitió explorar diversos campos en profundidad y desarrollar sólidas habilidades analíticas, hasta que decidí enfocarme en mi primera pasión: el fútbol. Posteriormente, cubrí a la selección egipcia en todas sus categorías, el fútbol mundial y otros deportes como natación, tiro y squash.

Mi pasión por el fútbol comenzó en el terreno de juego, jugando en equipos juveniles de varios clubes egipcios. Desde allí, me dediqué a seguir el fútbol mundial, comenzando por la Copa del Mundo de 1998, así como el fútbol local en Egipto. No me limité a verlo en la televisión: hasta ahora sigo asistiendo a los partidos de mi equipo favorito, Zamalek, el club más laureado del siglo XX, desde las gradas.

No tengo un equipo europeo favorito, aunque me inclino por el AC Milan debido a mi admiración por estrellas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho y Seedorf. Esto hizo que disfrutar de los históricos Clásicos entre Real Madrid y Barcelona fuera aún más emocionante, manteniéndome neutral en los debates sobre ambos equipos.

Mis momentos futbolísticos más destacados siguen siendo la victoria del Zamalek sobre Ismaily y la derrota del Al Ahly ante Enppi, marcada por el cabezazo de Sid Abdel-Naim que le dio al Zamalek la épica liga 2002–2003, así como la dulce revancha del AC Milan sobre Liverpool en la final de la Champions League 2007 con el histórico doblete de Inzaghi.

Tuve la fortuna de trabajar en dos de las principales plataformas deportivas del Medio Oriente, Kooora y GOAL.COM, lo que me brindó un amplio conocimiento tanto del fútbol árabe como del internacional. En 2022 me uní al Sindicato de Periodistas Egipcios y me especializo en la redacción de contenido deportivo optimizado para SEO para Kooora.

Mi alineación favorita de todos los tiempos: Buffon en portería; defensas: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; mediocampo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; delantera: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo y Maradona.

A lo largo de mi carrera he publicado miles de reportajes, investigaciones y artículos destacados en Kooora y GOAL.COM. Entre los más llamativos:

“¿Qué opinas de la falafel ahora, Aboutrika? ¡Arnie Slot destruye el ‘Lobster Club’ y planea borrar al Manchester City!”

“Retirado del tenis pero su amor por el Real Madrid es infinito… Nadal que se quitó voluntariamente la camiseta del Barcelona y creó la mitad de la fortuna de Georgina.”

“Gracias al ingenuo Ceferin… las ambiciones del mayor enemigo de la Liga Roshn le dan a Arabia Saudita una victoria aplastante gratis.”