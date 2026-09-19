José Mourinho, entrenador del Real Madrid, sorprendió a todos en la ciudad deportiva del equipo en Valdebebas, después de introducir una nueva tecnología en las sesiones de entrenamiento, consistente en la instalación de una pantalla gigante junto a los campos de entrenamiento número 1 y 2, donde entrena el primer equipo.

La pantalla se caracteriza por la posibilidad de desplazarla dentro de las instalaciones, y también fue situada cerca de la superficie del campo, lo que permite a Mourinho detener los entrenamientos en cualquier momento y mostrar los movimientos que desea corregir a sus jugadores de forma directa.

Análisis sobre el terreno de juego

Según el diario Mundo Deportivo, la pantalla funciona como una pizarra digital avanzada, ya que a través de ella se pueden mostrar los gráficos explicativos de las jugadas y las alineaciones, junto a los movimientos tácticos, la recreación de algunas acciones, además de los vídeos de los rivales.

De esta manera, Mourinho puede mostrar una acción o un movimiento concreto en la pantalla, y después explicar los detalles a sus jugadores y trasladarlos directamente al terreno de juego, en lugar de limitarse a la explicación teórica dentro de la sala de reuniones.

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Adiós a las largas sesiones de vídeo

Con este paso, Mourinho y su cuerpo técnico pretenden reducir la dependencia de las largas sesiones de vídeo en salas cerradas, y convertir el proceso de análisis en un método más rápido, más interactivo y más claro.

El cuerpo técnico considera que mostrar las observaciones en el mismo lugar donde se producen los errores ayuda a los jugadores a asimilar las instrucciones con mayor rapidez, manteniendo la concentración del grupo durante la sesión de entrenamiento.

El nuevo método fue bien recibido por los jugadores del Real Madrid, que acogieron de forma positiva el estilo directo e interactivo adoptado por Mourinho, en un movimiento que refleja el afán del técnico portugués por mejorar los detalles del trabajo diario dentro del equipo.

Esta iniciativa de Mourinho llega un día antes del esperado partido del derbi ante el Atlético de Madrid, en el gran duelo de la séptima jornada de LaLiga.

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