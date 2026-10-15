El argentino Lisandro Martínez, defensa del Manchester United, justificó sus declaraciones incendiarias contra la directiva del club tras la derrota ante el Atlético de Madrid, en la Liga de Campeones.

La polémica sube de temperatura en el Manchester United. Después de la derrota del conjunto inglés ante el Atlético de Madrid por 2-0 en la Liga de Campeones, Lisandro Martínez generó un gran revuelo al criticar públicamente a la directiva del club, y en especial al director deportivo Jason Wilcox.

Esa declaración no fue bien recibida dentro del club, lo que llevó al jugador argentino a expresar de nuevo su opinión en un extenso comunicado publicado en su cuenta de Instagram, donde Martínez, de 28 años, trató de aclarar sus palabras, sin presentar disculpas.

Lisandro señaló: "Después del partido, hablé en un momento de enfado y frustración por no haber logrado el resultado que todos deseábamos. Mis palabras reflejan mis sentimientos y lo mucho que quiero ver a este club competir por los títulos más importantes".

Y explicó: "Cuando digo que quiero más, hablo de la ambición que todos debemos tener dentro de este club. Son exigencias que debemos imponernos todos, empezando por mí".

El internacional argentino también reconoció la responsabilidad de los jugadores en los malos resultados, al tiempo que expresó su confianza en sus compañeros de equipo y en el entrenador Michael Carrick.

Pero este intento de calmar las tensiones puede no ser suficiente. Según la cadena Sky Sports, las declaraciones de Martínez provocaron enfado y malestar en la directiva del club y entre los jugadores del Manchester United, hasta el punto de que uno de ellos encaró directamente al argentino en el avión de regreso a casa, ya que algunos de sus compañeros se sintieron molestos por su crítica a la calidad del equipo.

El club todavía no ha decidido si tomará alguna medida disciplinaria, pero el futuro del defensa en Old Trafford parece ahora incierto.

Su contrato finaliza el próximo verano y, aunque el Manchester United tiene la opción de prolongarlo una temporada más, aún no se ha tomado ninguna decisión.

Todo ello coincide con los planes del Manchester United de incorporar nuevos defensas en las posiciones de central y lateral izquierdo durante los próximos mercados de fichajes. Según los medios británicos, Martínez ya quería abandonar el club el pasado verano para fichar por el Atlético de Madrid y reunirse con su compatriota Cristian Romero, pero la directiva del club inglés no recibió ninguna oferta satisfactoria.

Esta situación podría influir ahora de forma considerable en las conversaciones sobre su futuro con el Manchester United.