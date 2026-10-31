El Manchester United sufrió una dolorosa derrota este sábado por la tarde en su visita al Chelsea. El equipo de Michael Carrick cayó por 2-0 en Stamford Bridge, donde Lisandro Martínez fue el gran señalado tras cometer un penalti de forma absurda y acabar expulsado. Morgan Rogers y Cole Palmer marcaron los goles del conjunto londinense.

El duelo entre los dos grandes del fútbol inglés estaba marcado de antemano por la presión sobre ambos entrenadores. Xabi Alonso atravesaba una etapa difícil con el Chelsea, mientras que el Manchester United de Carrick había caído hasta la decimosexta posición de la Premier League. El Manchester United comenzó muy bien y dispuso de varias ocasiones claras para abrir el marcador en la primera parte.

El Chelsea creyó adelantarse al cuarto de hora por medio de Estevão, que culminó un rápido contraataque tras una jugada de Pedro Neto. Sin embargo, el brasileño estaba en fuera de juego y su gol fue anulado. En el otro extremo, Bruno Fernandes desperdició una gran ocasión después de que Bryan Mbeumo lo dejara solo ante el portero Mike Penders con un excelente pase.

El Manchester United siguió creando peligro y Mbeumo se quedó a un paso de conectar un centro de Fernandes. A los 35 minutos, Matheus Cunha creyó poner por delante a los visitantes, pero su gol también fue anulado por fuera de juego. Poco antes del descanso, Amad Diallo disparó muy por encima del larguero. El Chelsea, por su parte, estrelló el balón en el poste tras un toque desafortunado de Moisés Caicedo.

Tras el descanso, el partido se inclinó pronto a favor del Chelsea. Caicedo le robó el balón a Mbeumo y Roméo Lavia encontró a Rogers con una gran acción. El inglés dejó atrás a Martínez y Harry Maguire y picó el balón con sutileza por encima del portero Senne Lammens: 1-0.

El Manchester United tuvo poco después una oportunidad para empatar, pero Cunha no logró conectar un excelente lanzamiento de falta de Fernandes. Luego todo se torció para Martínez. El exjugador del Ajax vio la amarilla a los 59 minutos por una falta sobre Rogers, pero apenas un minuto y medio después cometió una acción aún peor.

En un centro del Chelsea, Martínez se lanzó contra Wesley Fofana sin mirar en ningún momento el balón. El árbitro Peter Bankes dejó seguir el juego inicialmente, pero el VAR le avisó para que revisara la acción y acabó señalando el punto de penalti. Martínez recibió además su segunda tarjeta amarilla y tuvo que abandonar el campo tras su incomprensible acción. Carrick ni siquiera miró a su defensa cuando este salió del terreno de juego.

Palmer lanzó el penalti y amplió la ventaja en el minuto 64, aunque Lammens llegó a tocar el balón con una mano. Siete minutos después, Estevão creyó marcar incluso el 3-0 tras una excelente jugada de Lavia y Palmer, pero su gol fue anulado por un fuera de juego ajustadísimo.

En los diez minutos de descuento, el Manchester United estuvo muy cerca de recortar distancias, pero un espectacular disparo lejano de Mbeumo acabó en el larguero tras rozar la punta de los dedos de Penders. El marcador se mantuvo en 2-0 y los Red Devils siguen estancados en la decimosexta posición de la Premier League. El Chelsea asciende provisionalmente al cuarto puesto.