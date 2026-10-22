Se habían disputado 21 minutos cuando Kane, tras un córner del rival, se hizo de pronto con el balón y sacó de puerta a pocos metros del portero Manuel Neuer. Algo bastante inusual para un delantero, aunque el inglés es mucho más que un clásico ariete de área y no por casualidad se le compara con un quarterback de fútbol americano. Por eso tampoco sorprendió que enviara un pase perfecto al espacio para Alphonso Davies, que había dejado atrás a la defensa del Arsenal. Serge Gnabry acabó disponiendo de la primera gran ocasión del partido, que el guardameta David Raya desbarató con una gran intervención.

Kane bajó durante todo el encuentro, para sorpresa incluso del seleccionador alemán Jürgen Klopp, hasta bien entrada su propia mitad del campo para dirigir y organizar el juego. Más aún de lo que ya es habitual en él. Aun así, dio la asistencia a Davies en el 1-0 y provocó el penalti del 2-1, que el propio jugador de 33 años transformó. Una actuación no solo memorable, sino también histórica. Según el proveedor de datos Opta, Kane se convirtió en el primer jugador en la historia de la Liga de Campeones, desde que comenzaron a recopilarse estos datos en la temporada 2003/04, en marcar un gol, dar una asistencia y sacar de puerta.

Al preguntarle por su extraordinario pase, Kane respondió tras el pitido final con una pregunta que a primera vista podía parecer algo arrogante, pero que estaba más que justificada: «¿El saque de puerta o la asistencia?». Al fin y al cabo, la asistencia a Davies antes del gol que abrió el marcador también fue de manual. «A un espacio que no existe», reconoció el entrenador del Arsenal, Mikel Arteta.

«Tengo la sensación de ver imágenes sobre el campo», explicó Kane cuando se le preguntó al respecto. «Antes del partido le dije a Phonzy: “Cuando tenga el balón, haz los desmarques e intentaré encontrarte”». La actuación de Kane causó asombro en todo el mundo durante y después del partido, tanto en las redes sociales como en la prensa y entre los expertos.

Todos elogian a Harry Kane: «Quizá sea el mejor jugador que ha tenido Inglaterra»

«Nunca había visto a un delantero centro sacar de puerta», dijo admirado Thierry Henry, leyenda de los Gunners, y añadió: «No se limita a jugar: piensa el juego». Steven Gerrard lo elogió: «Quizá sea el mejor jugador que ha tenido Inglaterra. No puedo hacerle un cumplido mayor». Incluso Declan Rice, autor del gol que estableció el 2-2 definitivo, subrayó: «Es su momento. Mejora cada vez más con la edad y hoy también estuvo increíble, a un nivel casi absurdo».

La prensa internacional también se mostró entusiasmada. Kane está «tan desatado e inspirador como siempre», escribió el Daily Mail, mientras que Sun destacó: «Kane, quién si no, dio el pase perfecto». La BBC analizó: «Incluso para los extraordinarios estándares de Harry Kane, esto fue sumamente impresionante. Un momento de notable genialidad».

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En España, la actuación del delantero también recibió grandes elogios. «Kane demostró sus cualidades como organizador con un sensacional pase en profundidad», señaló Mundo Deportivo. En Sport se habló de un «trabajo sobresaliente» y de «una actuación impresionante». Un elogio especial nada habitual para Kane, aunque el goleador es considerado el principal rival de las figuras de LaLiga Lamine Yamal (FC Barcelona) y Kylian Mbappe (Real Madrid) en la entrega del Balón de Oro del lunes.

Mientras que las dos superestrellas se promocionaron intensamente durante las últimas semanas y meses con elogios hacia sí mismas en ocasiones cuestionables, Kane volvió a mostrarse refrescantemente reservado. «No me gusta hablar de mí mismo. Por ahora, la atención está puesta en el partido del fin de semana (contra el SC Freiburg; nota de la redacción) y después espero poder disfrutar del lunes».